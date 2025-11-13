Đồng Nai: Tăng cường tiếp công dân để hạn chế các vụ việc phức tạp 13/11/2025 09:58

(PLO)- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịp thời để xử lý, hạn chế phát sinh các tình huống, vụ việc phức tạp, kéo dài.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, 9 tháng đầu năm số lượng đơn khiếu nại, tố cáo nhận mới trong kỳ là 1.372 đơn, trong đó khiếu nại tiếp nhận mới trong kỳ 1125 đơn, tố cáo 247 đơn, tiếp công dân là 8.123 người.

Nâng cao ý thức trách nhiệm tiếp công dân

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc tiếp công dân chủ yếu liên quan đến phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để thực hiện các dự án; phản ánh liên quan các lĩnh vực pháp luật về lao động, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, về mua bán bất động sản...

Qua ý kiến trình bày của công dân, cán bộ tiếp công dân các ngành đã giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách nhà nước và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo, đề xuất xử lý nội dung công dân trình bày, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đúng pháp luật.

Công tác tiếp công dân của tỉnh Đồng Nai thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: VŨ HỘI.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai, đánh giá công tác tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhằm giải quyết những thắc mắc, bức xúc của người dân, tránh tình trạng tồn đọng nhiều đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, Thanh tra tỉnh đề nghị thủ trưởng các cấp, các ngành nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân.

Trong quá trình tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị sẽ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, kịp thời xử lý vụ việc nhằm hạn chế phát sinh thành điểm nóng, từ đó góp phần mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác tiếp công dân. Tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại gắn với hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật. Do đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Tiếp công dân để kịp thời xử lý vụ việc phức tạp, kéo dài

Thanh Tra tỉnh Đồng Nai nhận định, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế. Vì vậy, sẽ thực hiện công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Nai hướng dẫn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Trảng Dài. Ảnh: VH.

Do vậy, lãnh đạo các địa phương, sở, ban ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền. Gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương chính sách pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ liên quan, không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.