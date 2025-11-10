HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua phương án làm 6 cây cầu kết nối với TP.HCM 10/11/2025 15:24

Ngày 10-11, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông quan trọng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Đồng Nai xây dựng cầu Cát Lái

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.

Ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông quan trọng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Ảnh: VŨ HỘI

Theo chủ trương đã thống nhất, hai địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2 để tăng cường sự kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Thống nhất UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư. UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hương lộ 2 đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây mà UBND tỉnh đã trình.

Theo đó, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường hương lộ 2 rộng 60m dài hơn 15,5km nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai, hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai nhằm thúc đẩy sự phát triển các siêu đô thị hiện đại ven sông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc đầu tư tuyến đường còn chia sẻ lưu lượng và giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 6.000 tỉ đồng.

Cơ quan chủ quản đầu tư xây 3 cầu

Tại kỳ họp lần này HĐND đã thống nhất thông qua nghị quyết về chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An và cầu Tân Hiền.

Thống nhất đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Hội 2 với điểm đầu tại nút giao đường ĐH.401 với đường Thanh Hội 4 (thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM) và điểm cuối tại đường ĐT.768 thuộc phường Tân Triều (Đồng Nai) với quy mô 6 làn xe. Dự án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 lấy nguồn vốn ngân sách TP.HCM và giao UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An điểm đầu đường ĐT.768 (thuộc xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối đường ĐT 764 thuộc xã Thường Tân, TP.HCM) với quy mô 6 làn xe. Dự án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 lấy nguồn vốn ngân sách TP.HCM và giao UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Hiền điểm đầu xã Thường Tân (TP.HCM) và điểm cuối phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai) với quy mô 6 làn xe được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.