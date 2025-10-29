Động thái của nhà bán hàng Việt Nam sau vụ dầu hít mũi Hong Thai nhiễm khuẩn 29/10/2025 16:42

(PLO)- Hàng loạt nhà bán hàng và các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam có kinh doanh sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 đều gỡ bỏ mặt hàng ra khỏi giỏ hàng hoặc trang cá nhân và chờ phương án xử lý.

Liên quan tới thông tin 200.000 sản phẩm thuộc lô 332 của dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 bị phát hiện vi phạm về chỉ tiêu vi sinh, hàng loạt nhà bán hàng tại Việt Nam đã gỡ bỏ mặt hàng ra khỏi giỏ hàng hoặc trang cá nhân.

Ngưng bán sản phẩm dầu hít mũi bị nhiễm khuẩn

Theo ghi nhận thị trường, trước đây các sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 (Thái Lan) là mặt hàng được bán rộng rãi tại Việt Nam, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Giá bán mỗi sản phẩm từ 45.000 – 65.000 đồng/hũ với công dụng được quảng cáo có tác dụng giảm đau nhẹ, thông mũi, giảm say tàu xe.

Ghi nhận vào chiều ngày 29-10, hầu hết các nhà bán hàng kinh doanh sản phẩm đều gỡ bỏ khỏi trang cá nhân và các gian hàng online.

Đại diện sàn thương mại điện tử Shopee cho biết, ngay sau khi có thông tin sàn đã tiến hành đang kiểm tra các gian hàng, số lô sản phẩm và có phương án xử lý phù hợp.

Tương tự, đại diện sàn Lazada cũng nêu: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức tiến hành rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm có liên quan trên nền tảng của mình. Lazada luôn đặt trải nghiệm và an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu”.

Một người kinh doanh online bán mặt hàng này cho biết đã tạm ngưng bán sản phẩm này, và chủ động theo dõi thêm thông tin từ cơ quan y tế nhà nước, để có phương án xử lý.



Trong khi đó, người tiêu dùng như chị Phương Thanh (TP.HCM) thì bày tỏ lo lắng về vấn đề sức khỏe, bởi sản phẩm chị mua và dùng gần hết đang nằm trong số lô bị thu hồi.

Theo chị Thanh, sản phẩm này được chị mua từ các nhà bán hàng kinh doanh sản phẩm hàng xách tay.

"Vì thế khi xảy ra sự cố, tôi cũng không thể trách người bán hàng, bởi trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất"- chị Thanh nói.

Kết quả phân tích các sản phẩm thảo dược được FDA Thái Lan công bố. Ảnh: MGR Online

Công ty sản xuất lên tiếng

Liên quan tới thông tin này, ngày 29-10, kênh thông tin The Nation (Thái Lan) đã đăng tải thông tin trả lời của Công ty Thai Herbal Hong Thai Ltd., tức nhà sản xuất sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2.

Theo đó công ty này cho biết sẽ thu hồi toàn bộ sản phẩm trong lô này khỏi thị trường và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa trên trong thời gian sớm nhất, dự kiến ngày 4-11.

Công ty khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời nâng cấp quy trình sản xuất, bổ sung các bước kiểm định nghiêm ngặt hơn, bao gồm khử trùng bằng tia cực tím (UV) nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn.

Ông Teerapong Rabueathum, nhà sáng lập công ty, gửi lời xin lỗi tới các nhà phân phối và khách hàng. Đồng thời cho biết vấn đề chỉ giới hạn ở lô 332 có ngày sản xuất vào tháng 12-2024, trong khi các lô khác vẫn an toàn và đang lưu hành.

Công ty này thừa nhận có sự cố liên quan đến việc phát hiện kết quả nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép trong sản phẩm, nhưng nói thêm sẽ làm việc với FDA để hiểu rõ hơn về kết quả kiểm nghiệm, vì các cuộc kiểm tra nội bộ trước đây của công ty trong quá trình đăng ký sản phẩm chưa từng phát hiện bất thường.

Doanh nghiệp cũng cam kết hoàn tiền 100% và cung cấp miễn phí sản phẩm thay thế cho các khách hàng hoặc đại lý còn giữ hàng thuộc lô nói trên. Người tiêu dùng có thể gửi sản phẩm về trụ sở công ty tại 434 đường Phutthamonthon Sai 2, quận Bang Khae, Bangkok 10160, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700.