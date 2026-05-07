Đốt than lần đầu Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I 07/05/2026 17:58

(PLO)- Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử, vận hành dự án

Ngày 7-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết Tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và đưa dự án vào vận hành.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 đại diện chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 12-2021 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403MW, sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC).

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỉ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Trong thời gian tới, EVN và EVNPMB2 sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu và đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ chạy thử, hiệu chỉnh nhằm đưa Tổ máy 1 vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong quy hoạch điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững.

Dự án được đánh giá sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà nước, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Về môi trường, nhà máy được trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi đồng bộ; các thông số phát thải sau xử lý tuân thủ quy chuẩn môi trường Việt Nam và tương đương tiêu chuẩn Ngân hàng Thế giới. Các thông số môi trường được truyền về cơ quan chức năng để giám sát trực tuyến và công khai theo quy định