Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột tiếp tục chậm tiến độ

Ngày 24-7, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Thông tin tại cuộc họp cho hay dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản hoàn thành, nhưng còn vướng mắc ở một số vị trí như nút giao tỉnh lộ 10, nhánh nút giao CT02. Tiến độ thi công dự án này đang bị chậm gần 28% so với kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ là khu vực tuyến đi qua năm nay xuất hiện mưa sớm hơn các năm, thời tiết mưa nhiều, liên tục ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch, tiến độ thi công. Mặt khác, vật liệu xây dựng cát đá trên thị trường khan hiếm...

Nguyên nhân chủ quan dẫn đến chậm tiến độ, theo chủ đầu tư, là việc tổ chức các mũi thi công chưa tận dụng tối đa khi thời tiết thuận lợi; một số nhà thầu chưa huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực cần thiết, chưa thực hiện đúng cam kết về tăng ca, tăng kíp...

Đối với dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tính đến ngày 23-7, giải phóng mặt bằng đạt 99,7%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn 113 m đầu tuyến thuộc xã Cuôr Đăng chưa giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7-2025, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan giải phóng xong 113 m mặt bằng này

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý các nội dung liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, mỏ vật liệu, cát xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục hoàn trả bãi đổ thải vật liệu thừa...

Rà soát, xây dựng tiến độ thi công chi tiết của từng gói thầu, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo kế hoạch đã đề ra…

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, được chia thành ba dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 32 km do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5 km do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 48,5 km do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

Ngày 18-8-2024, tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Trong đó có dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8.