Dự báo đêm nay bão di chuyển vào Biển Đông, thành cơn bão số 15 25/11/2025 09:19

(PLO)- Dự báo trong hôm nay (25-11), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15, ảnh hưởng các tỉnh Nam Trung Bộ những ngày tới.

Sáng 25-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã có thông tin về diễn biến mới nhất của cơn áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng các tỉnh Nam Trung Bộ vào những ngày tới.

Trung tâm cho biết lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 25-11, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 25-11, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

“Dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Sau đó di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung” - ông Khiêm thông tin.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, hiện các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ). Thời gian tác động vào khoảng ngày 28 đến 30-11, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra cũng có kịch bản bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên Biển (xác suất 35%).

Khoảng từ ngày 28 đến 30-11, ở khu vực Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa từ 16 đến 21-11.