Bình Định đến Bình Thuận cũ có khả năng sắp chịu ảnh hưởng của cơn bão mới 24/11/2025 09:10

(PLO)- Dự báo khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão. Dự báo Bình Định đến Bình Thuận cũ có khả năng sắp chịu ảnh hưởng của cơn bão mới.

Sáng 24-11, thông tin tới PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng sớm nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 8 giờ ngày 24-11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5°N - 128,4°E. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Ông Khiêm dự báo khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Dự báo Bình Định đến Bình Thuận cũ có khả năng sắp chịu ảnh hưởng của cơn bão mới.

Trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30-11.

Nhận định ban đầu về tác động trên đất liền, ông Khiêm dự báo khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ.

Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới. Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

“Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới” - ông Khiêm cho hay.