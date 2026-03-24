Du khách Nga xúc động khi được Công an phường Thới An tìm giúp điện thoại 24/03/2026 18:33

(PLO)- Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thới An đã khẩn trương xác minh, tìm và trao trả điện thoại bị đánh rơi cho du khách người Nga ngay trong đêm.

Mới đây, Công an phường Thới An (TP.HCM) đã tổ chức trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi. Bà Surina Nadezhda (quốc tịch Nga) bày tỏ sự cảm ơn trước sự tận tình giúp đỡ của lực lượng công an.

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 23-3-2026, Công an phường Thới An nhận tin báo của bà Surina Nadezhda (sinh năm 1984, quốc tịch Nga). Bà đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn phường. Theo trình báo, bà đánh rơi một điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực đường Hà Huy Giáp, gần cầu Phú Long (thuộc khu phố 31, phường Thới An) vào tối 21-3-2026.

Công an phường Thới An, TP.HCM trao trả điện thoại cho du khách người Nga bị đánh rơi. Ảnh: CAP Thới An

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Phạm Văn Truyền, Phó trưởng Công an phường đã phân công Đại úy Lê Kiến Quốc, Đại úy Nguyễn Minh Thông cùng Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hưng xuống hiện trường nắm tình hình.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định người nhặt được điện thoại là bà N.H., đang tạm trú tại đường TX43, phường Thới An. Công an đã liên hệ vận động người này giao nộp tài sản.

Đến 21 giờ 35 cùng ngày, Công an phường Thới An tiến hành trao trả điện thoại cho bà Surina Nadezhda. Nhận lại tài sản, bà Surina Nadezhda rất vui mừng. Bà cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tìm lại điện thoại chứa nhiều tài liệu, thông tin quan trọng trong quá trình làm việc và du lịch tại Việt Nam.