Fox News: Mỹ sắp đình chỉ visa với công dân từ 75 nước, có Nga, Iran 14/01/2026 22:48

Chính quyền Mỹ sẽ đình chỉ toàn bộ việc xử lý visa đối với người đến từ 75 quốc gia kể từ ngày 21-1, đài Fox News ngày 14-1 dẫn một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo bản ghi nhớ, Somalia, Nga, Iran, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Ai Cập, Nigeria, Yemen và Thái Lan nằm trong số các quốc gia bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về bản ghi nhớ được nêu.

Du khách tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty ở Newark, bang New Jersey (Mỹ). Ảnh: Michael Nagle/Bloomberg

Theo Fox News, tài liệu này chỉ đạo các đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa theo quy định pháp luật hiện hành trong thời gian Bộ Ngoại giao tiến hành rà soát lại các quy trình, nhưng không nêu rõ thời hạn áp dụng.

Việc tạm dừng được cho là diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump theo đuổi chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng.

Tháng 11-2025, ông Trump từng cam kết sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc nhập cư từ tất cả các “quốc gia Thế giới thứ ba” sau một vụ nổ súng gần Nhà Trắng do một công dân Afghanistan gây ra, khiến một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Nếu việc đình chỉ diễn ra, Mỹ gần như đóng cửa đối với công dân đến từ hơn 1/3 trong số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.