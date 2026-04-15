Gắn biển số sai, vượt ẩu, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 50 triệu 15/04/2026 16:58

(PLO)- Phòng CSGT Thanh Hóa lập biên bản xử phạt tài xế TTM 28 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và trừ 10 điểm GPLX do gắn biển số không đúng và vượt xe sai quy định.

Chiều 15-4, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác minh, xử lý vụ tài xế vượt ẩu từ hình ảnh người dân cung cấp và thông tin trên mạng xã hội.

Hình xe ô tô vượt ẩu chèn các phương tiện trên tuyến phố trung tâm của tỉnh Thanh Hóa được người dân ghi lại. Clip: CATH cung cấp

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5-4, anh T.T.M (34 tuổi, ngụ phường Quảng Phú) điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu (tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, M. đã vượt xe không đúng quy định, chèn ép các phương tiện khác.

Qua kiểm tra, chiếc xe này do M. mượn của L.T.T (35 tuổi) nhưng lại gắn biển kiểm soát không đúng với giấy đăng ký xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt M. các lỗi: Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. Ảnh: CATH

Tổng mức xử phạt đề xuất là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện bảy ngày và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là chị T, bị xử phạt 23 triệu đồng về hành vi giao xe cho người khác điều khiển khi phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm từ phản ánh của người dân tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.