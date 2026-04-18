Gặp nhiều áp lực về chi phí, hơn 60% hàng quán buộc tăng giá bán 18/04/2026 07:01

(PLO)- Mặc dù doanh thu ghi nhận tăng trưởng trong năm 2025 nhưng các doanh nghiệp ngành thực phẩm và ăn uống (F&B) lại đang chịu áp lực lớn đến từ giá nguyên vật liệu tăng cao.

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025 do iPOS.vn và Nestlé Professional phối hợp thực hiện.

Áp lực chi phí đè nặng doanh thu

Báo cáo cho biết trong năm 2025, ngành F&B tại Việt Nam chuyển từ tăng trưởng phục hồi sang trạng thái ổn định và chậm lại. Điều này thể hiện rõ qua việc tổng số cửa hàng chỉ đạt khoảng 329.500, tăng nhẹ 2% so với năm 2024 - con số thấp nhất trong 3 năm qua.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng rút lui quy mô lớn khỏi thị trường do áp lực chi phí. Tính đến cuối quý II-2025, có hơn 50.000 cửa hàng F&B đã đóng cửa, khiến tổng số cửa hàng giảm xuống còn khoảng 299.900 vào cuối quý, tương đương mức giảm 7,11% so với năm 2024.

Điều này cho thấy số lượng doanh nghiệp rời thị trường đã tiệm cận, thậm chí vượt số lượng gia nhập mới trong ngắn hạn, qua đó kéo giảm tốc độ tăng trưởng chung của cả năm.

Dù vậy, diễn biến này lại phản ánh một quá trình sàng lọc mạnh mẽ và tái cấu trúc thị trường. Trong đó, các mô hình kinh doanh kém hiệu quả dần bị loại bỏ, dành chỗ cho các doanh nghiệp có năng lực vận hành tốt hơn.

Thị trường F&B đang diễn ra cuộc sàng lọc mạnh mẽ và các doanh nghiệp có năng lực vận hành tốt sẽ trụ lại lâu hơn. Ảnh: THU HÀ

Điều này phản ánh rõ qua kết quả khảo sát khi có tới 66% doanh nghiệp, nhà bán hàng còn hoạt động cho biết họ có doanh thu ổn định (gần 39%) hoặc tăng trưởng (gần 27%) trong năm qua.

Đáng chú ý, dù doanh thu tăng nhưng hầu hết các đơn vị F&B đều cho biết biên lợi nhuận của họ đang bị siết chặt.

Gần 69% doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu tăng mạnh là thách thức chính. Tiếp đến, hơn 57% doanh nghiệp gặp áp lực đến từ các chính sách tuân thủ pháp lý như chuẩn hóa về hóa đơn điện tử, nghĩa vụ thuế và lao động. Trong khi 45,95% doanh nghiệp tiếp tục chịu gánh nặng từ mặt bằng và các chi phí cố định ở mức cao.

Chưa hết, có gần 38,6% đơn vị F&B đồng tình kinh doanh gặp khó còn đến từ thói quen tiêu dùng thắt chặt hầu bao, giảm tần suất ăn ngoài của thực khách.

Ngoài ra, gần 24,9% doanh nghiệp gặp ảnh hưởng bởi sự nhiễu loạn từ làn sóng sản phẩm giá siêu rẻ. Chưa kể, trong năm 2025, các cú sốc về an toàn thực phẩm và thiên tai, nhất là khu vực miền Trung cũng tác động đáng kể tới doanh thu của cửa hàng…

Những số liệu trên cho thấy bài toán lợi nhuận của ngành trong năm qua không còn nằm ở một điểm nghẽn đơn lẻ mà đến từ nhiều chi phí cùng một lúc.

Hàng quán thận trọng tăng giá

Báo cáo cho biết, với những áp lực chi phí trên, trong năm 2025 có gần 60% doanh nghiệp F&B buộc phải tăng giá. Tuy nhiên, phần lớn nhà bán hàng chỉ dám tăng nhẹ để vừa giữ khách và giữ biên lợi nhuận vừa phải.

Khảo sát cho thấy phần lớn doanh nghiệp chỉ tăng ở mức dưới 5% và thường áp dụng trên một số nhóm món nhất định thay vì điều chỉnh đồng loạt toàn bộ menu. Tỉ lệ tăng giá trên 10% chỉ chiếm 2,2% cho thấy đa số doanh nghiệp vẫn rất thận trọng trước phản ứng của thị trường.

Một quán ăn buộc phải viết "tâm thư" về việc tăng giá sản phẩm do gặp các áp lực về chi phí tuân thủ. Ảnh: THU HÀ

Bước qua hết quý I-2026, ghi nhận thực tế cho thấy đà tăng giá trong ngành F&B tiếp tục được thúc đẩy bởi những áp lực đến từ cuộc xung đột Trung Đông. Nhiều quán ăn đã tăng từ 2.000 – 10.000 đồng mỗi món.

Đơn cử, tại một quán bánh canh trên đường Nguyễn Oanh (TP.HCM), từ đầu năm 2026, bảng giá mới của quán đã tăng thêm 5.000 đồng. Nhiều quán cà phê, nhà hàng cũng thông báo do áp lực đến từ chi phí tuân thủ về thuế, các đơn vị buộc phải thay đổi giá bán.

Mặc dù việc tăng giá đang gây áp lực tới tâm lý tiêu dùng nhưng các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh biên lợi nhuận bị bào mòn bởi nhiều yếu tố, việc các hàng quán chỉ tăng giá ở biên độ hẹp có thể xem là một nỗ lực đáng kể của toàn ngành nhằm cân bằng giữa bảo vệ lợi nhuận và giữ sức mua của khách hàng.