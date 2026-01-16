Giá chung cư tăng 40%: Sẽ thanh tra, xử lý dòng tiền đi vào đầu cơ bất động sản 16/01/2026 19:57

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết sẽ tăng nguồn cung nhà ở, đồng thời kiến nghị siết tín dụng và thanh tra, xử lý các dòng tiền đi vào đầu cơ bất động sản.

Ngày 16-1-2026, Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV-2025. Theo báo cáo, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn cơ bản ổn định so với quý trước nhưng vẫn neo ở mức cao.

Tính chung cả năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so với năm 2024. Riêng một số khu vực, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp, mức tăng ghi nhận trên 40%.

Giá chung cư Hà Nội và TP.HCM tiệm cận

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt khoảng 100 triệu đồng/m², tăng 40% so với năm 2024. Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có giá rao bán từ 120 triệu đồng/m² đến 255 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, dự án Celestine Westlake có giá rao bán trung bình từ 160-255 triệu đồng/m². Dự án LUMIÈRE Essence Peak (xã Đông Hội) có giá từ 130-177 triệu đồng/m². Dự án Vinhomes West Point được rao bán ở mức 120-148 triệu đồng/m².

Giá chung cư ở Hà Nội tăng chóng mặt trong năm 2025. Ảnh: V.LONG

Còn tại TP.HCM, trong ba tháng cuối năm, giá chung cư tăng nhẹ so với quý trước. Giá bán sơ cấp trung bình năm 2025 đạt khoảng 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với năm 2024.

Ở phân khúc cao cấp và hạng sang, nhiều dự án tại TP.HCM có mức giá vượt xa Hà Nội, dao động từ 160 triệu đồng/m² đến 350 triệu đồng/m². Cụ thể, dự án Vinhomes Golden River Ba Son ghi nhận mức giá từ 200-260 triệu đồng/m². Dự án Lancaster Legacy có giá rao bán từ 280-350 triệu đồng/m².

Đối với các địa phương khác, giá căn hộ chung cư trong năm 2025 cũng có xu hướng tăng nhưng mức tăng thấp hơn so với Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, giá chung cư tăng khoảng 10-15% so với năm 2024. Giá chung cư tại các thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng dao động từ 40 triệu đồng/m² đến 88 triệu đồng/m².

Biệt thự Hà Nội chạm ngưỡng nửa tỉ đồng/m²

Về phân khúc biệt thự và nhà liền kề, trong quý IV-2025, giá giao dịch tại nhiều địa phương có xu hướng ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, giá tăng từ 10-20% so với năm 2024, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Tại Hà Nội, giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án hiện dao động từ mức thấp nhất khoảng 85 triệu đồng/m² đến mức cao nhất lên tới 500 triệu đồng/m². Trong khi đó, tại TP.HCM, giá biệt thự đang rao bán được đánh giá “mềm” hơn, dao động từ 90 triệu đồng/m² đến 199 triệu đồng/m².

Đối với đất nền, trong năm 2025, Bộ Xây dựng ghi nhận giá tăng từ 20-25% so với năm 2024. Tại Hà Nội, giá đất nền dao động từ hơn 37 triệu đồng/m² đến 129 triệu đồng/m². Tại TP.HCM, giá đất nền tại một số dự án đang được rao bán từ 39 triệu đồng/m² đến 178 triệu đồng/m².

Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước. Trong đó, trọng tâm là các dự án nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp.

Bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giao dịch bất động sản.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Mục tiêu là bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống ngân hàng, yêu cầu các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm đối với các dòng tín dụng không lành mạnh, không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, kiên quyết thanh tra, xử lý những dòng tiền đi vào đầu cơ thị trường bất động sản.