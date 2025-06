Gia Lai: Nhiều người đã mất vẫn ký tên nhận tiền hỗ trợ thủy lợi phí

UBND xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Ia Pa về hàng loạt trường hợp chi trả hỗ trợ phí thủy lợi giai đoạn 2014-2022 sai quy định. Trong đó, có nhiều người đã mất vẫn ký tên.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Chư Răng kết quả kiểm tra hai trạm bơm trên địa bàn xã, thuộc tổ dịch vụ thuỷ nông số 1 và số 2 hoạt động từ năm 2014 đến nay có nhiều sai phạm.

Tại tổ dịch vụ thuỷ nông số 1, qua xác minh có 21 trường hợp không canh tác nhưng vẫn có tên trong hồ sơ nhận hỗ trợ thủy lợi phí; 9 người đã chết nhưng vẫn có danh sách và vẫn ký vào hồ sơ để hưởng hỗ trợ thuỷ lợi phí; 18 trường hợp sai lệch về diện tích và 6 trường hợp giả mạo chữ ký.

Tại tổ dịch vụ thủy nông số 2 cũng xảy ra tình trạng tương tự: 14 trường hợp không canh tác nhưng vẫn nhận hỗ trợ; 106 trường hợp sai lệch diện tích; 2 trường hợp giả mạo chữ ký.

Được biết, từ năm 2014-2023, xã Chư Răng có hai trạm bơm dịch vụ thủy nông số 1 và số 2 phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm héc ta lúa của nông dân ở thôn Bình Hòa, thôn Đoàn Kết. Cả hai trạm bơm này do tư nhân xây dựng, được hưởng hỗ trợ ngân sách với mức hơn 1,6 triệu đồng/ha/vụ.

Theo quy trình, sau mỗi vụ mùa, các tổ dịch vụ thủy nông sẽ kê khai diện tích tưới tiêu và được UBND xã Chư Răng xác nhận trước khi chuyển đến Phòng Tài chính, kế hoạch huyện Ia Pa để thực hiện các thủ tục thanh toán.

Tuy nhiên, quá trình thanh toán có dấu hiệu kê khống, làm giả hồ sơ để hưởng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Được biết, theo danh sách kiểm tra năm 2023, tổ dịch vụ thủy nông số 1 rà soát ghi nhận 137 hộ với diện tích hơn 36 ha. Tương tự, tại tổ dịch vụ thủy nông số 2, có diện tích 148 ha và số hộ 707 hộ.

Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận hồ sơ điều tra

Nguồn tin PLO, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra vụ việc có dấu hiệu khai khống diện tích, giả mạo chữ ký của người dân để chiếm đoạt ngân sách.

Trước đó, từ năm 2024, Công an huyện Ia Pa đã tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm nhưng sau khi công an cấp huyện giải thể, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Gia Lai.