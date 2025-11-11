Giá vàng tăng tốc, nhà đầu tư ngừng chốt lời 11/11/2025 07:44

(PLO)- Giá vàng thế giới tăng bốn phiên liên tiếp, giúp thu hẹp mạnh chênh lệch với SJC. Giới phân tích khẳng định nhịp điều chỉnh đã kết thúc và thị trường đang lấy lại xung lực hướng về đỉnh mới.

Ngày 11-10, giá vàng trên thị trường quốc tế có phiên tăng giá thứ tư liên tiếp, với tổng mức tăng đạt khoảng 183 USD/ounce, tương đương tăng gần 6 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.120 USD/ounce, tăng thêm 5 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Trong ngày hôm qua, giá kim loại quý đã tăng khoảng 115 USD/ounce – mức tăng mạnh nhất tính theo phiên trong 4 tuần trở lại đây.

Cùng chiều đi lên, nhưng trong 4 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC chỉ tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng. Chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC dừng ở mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Do mức tăng không đồng đều khiến chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng miếng SJC đã rút ngắn từ ngưỡng gần 22 triệu đồng/lượng xuống còn hơn 19 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, khoảng cách này đang là 17 triệu đồng/lượng.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới đã xoay chiều khi giá kim loại quý bật tăng 3% trong phiên giao dịch hôm qua. Ảnh minh họa

Thị trường vàng thế giới khởi động tuần mới với tốc độ tăng ấn tượng, nhưng vẫn còn cách đỉnh lịch sử 4.360 USD/ounce của tháng trước khoảng 240 USD/ounce.

Theo ông Tim Hayes, Giám đốc chiến lược toàn cầu của Ned Davis Research, đà hồi phục mới của giá vàng ngoại diễn ra trong bối cảnh biến động vẫn ở mức cao, chấm dứt nhịp điều chỉnh giảm kéo dài hai tuần. Các mức giá thấp vừa qua chính là cơ hội cho nhà đầu tư tích lũy.

Đồng quan điểm, các chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận nhịp điều chỉnh giảm từ đỉnh lịch sử 4.360 USD/ounce xuống ngưỡng 3.920 USD/ounce khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại. Song giới phân tích nhìn nhận đây là điều chỉnh tự nhiên và lành mạnh sau mức tăng hơn 1.000 USD/ounce kể từ giữa tháng 8.

Các yếu tố vĩ mô hỗ trợ cho vàng lên đỉnh mới vẫn duy trì, như lạm phát, lực mua từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, đợt giảm giá của cả vàng lẫn bạc vừa qua chủ yếu đến từ nhu cầu chốt lời của các nhà đầu tư. Khi lực bán hạ nhiệt, vàng đang ở vị thế thuận lợi để nối lại xu hướng tăng và có thể tiến đến đỉnh mới.

Thách thức lớn lúc này là đà hồi phục của đồng USD, bởi sau cuộc họp FOMC khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh khả năng tăng lãi suất tháng 12 vẫn để ngỏ. Tuy vậy, thị trường vẫn đặt cược khoảng 60% vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Không chỉ có vàng, mà bạc cũng bật chạm đỉnh ba tuần (50,46 USD/ounce). Động lực chính đến từ kỳ vọng chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại, qua đó củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đây là yếu tố truyền thống hỗ trợ giá vàng và bạc khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời giảm.

Giới phân tích nhận định nếu bạc nhiều lần đóng cửa trên ngưỡng then chốt 50 USD/ounce, kim loại này có thể mở đường tiến tới mức kỷ lục mới, thậm chí vượt trội so với vàng trong những tuần hoặc tháng tới.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang làm nghẽn các báo cáo kinh tế quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và dữ liệu việc làm tháng 10. Đây là những yếu tố then chốt trong quyết định chính sách của Fed tại cuộc họp tháng 12.

Ngay cả khi chính phủ mở cửa trở lại, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) được dự báo khó xử lý kịp dữ liệu CPI tháng 10 và 11 trước kỳ họp.