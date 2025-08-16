Thị trường tuần qua: Giá vàng thế giới sụt mạnh, giá vàng miếng SJC vẫn tăng 16/08/2025 08:25

(PLO)- Trong tuần qua, giá vàng thế giới có ngày đã diễn ra tình trạng phiên liền trước hạ đến gần 50USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC phiên kế tiếp không biến động.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi so với mức đóng cửa của phiên liền trước. Giá vàng thế giới giao ngay không thay đổi ở mức 3.336,66USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai không thay đổi nhiều ở mức 3.382,6USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ cho rằng những rủi ro vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa sau năm nay, vì vậy sức hấp dẫn của vàng sẽ gia tăng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Khả năng Fed hạ lãi suất đang giảm đi

Tính cả tuần qua, giá vàng thế giới hạ 1,8%. Đồng USD dù hạ giá trong tuần nhưng không giúp giá vàng có được một tuần tăng.

Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tháng 7 tăng mạnh nhất trong 3 năm. Các chuyên gia và nhà đầu tư hiện đang dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 hiện lên đến 89,1%, giảm đáng kể so với mức 95% trước khi số liệu này được công bố.

Nhận định về diễn biến giá vàng thế giới thời gian tới, trưởng bộ phận phân tích tại quỹ FXTM, ông Lukman Otunuga, nói: “Dù giá vàng thế giới không có nhiều biến động trong phiên giao dịch cuối tuần, trong thời gian tới, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ giảm, tùy thuộc vào kết quả giữa cuộc gặp của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin”.

Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp nhằm hướng đến thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp thường sẽ khiến cho nhu cầu đối với vàng gia tăng.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ cho rằng những rủi ro vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa sau năm nay, vì vậy sức hấp dẫn của vàng sẽ gia tăng.

Trong nghiên cứu mới nhất, chuyên gia ANZ nhận định: “Triển vọng giá vàng thế giới vẫn rất tích cực bởi những lo ngại về căng thẳng thuế quan, kinh tế toàn cầu chững lại, các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ cũng như sự suy yếu của đồng USD”.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 7 tăng ổn định dù rằng thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt tăng trưởng mạnh. Không ít chuyên gia tin rằng với diễn biến mới nhất của thị trường lao động Mỹ, tiêu dùng người dân có thể sụt giảm trong quý tới.

Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước ở ngưỡng cao

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,50 – 124,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100 nghìn đồng so với cuối tuần trước.

Như vậy trong tuần qua, trong khi giá vàng thế giới hạ 1,8% thì giá vàng trong nước tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 116,60 – 119,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 116,60 – 119,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 116,80 – 119,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.060 – 26.450 đồng/USD (mua vào – bán ra).