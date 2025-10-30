Giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều, biến động bất thường 30/10/2025 12:01

(PLO)- Trong khi giá vàng thế giới gần như đứng yên, thị trường trong nước lại bất ngờ quay đầu giảm, "thổi bay" một nửa phần lợi nhuận vừa kịp hồi phục trong phiên hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, ngày 30-10, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua bán về mức 144,6 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giữ nguyên giá bán và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá vàng miếng SJC về mức 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn có biên độ giảm nhẹ nhàng hơn. Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giao dịch ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều bán và tới 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua.

Mức điều chỉnh không đồng đều này khiến khoảng cách giữa giá mua bán nới rộng từ 2 triệu đồng/lượng lên 2,5 triệu đồng/lượng, tương đương chênh lệch của vàng nhẫn 9999 tại SJC.

Công ty SJC tiếp tục siết hạn mức, mỗi khách chỉ được mua 5 phân vàng nhẫn và việc mua vàng miếng vẫn phải đăng ký trước qua kênh online.

Thị trường vàng trong nước bất ngờ giảm trong khi giá vàng thế giới tăng. Ảnh: T.L

Thị trường vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 3.940 USD/ounce, tăng thêm 10 USD/ounce so với phiên hôm qua. Trước đó, có thời điểm giá vàng thế giới giảm xuống quanh ngưỡng 3.916 USD/ounce.

Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ông Jerome Powell phát tín hiệu rằng việc tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 không hề chắc chắn.

Ngay sau động thái giảm 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng trong cuộc họp chính sách tháng 10 vừa kết thúc vào ngày 29-10, ông Powell khẳng định tại họp báo rằng Fed không có lộ trình định sẵn và khả năng hạ lãi suất lần nữa trong năm nay vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Có nhiều quan điểm khác nhau về chính sách tại cuộc họp này. Chưa có gì là chắc chắn về việc có cắt giảm lãi suất trong tháng 12 hay không”, ông nói.

Trước thềm cuộc họp, giới đầu tư gần như tin chắc đến 90% rằng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Tuy nhiên, chỉ sau vài phát biểu cứng rắn của ông Powell, xác suất này theo FedWatch của CME lập tức hạ nhiệt xuống còn khoảng 60%.

Diễn biến trên lập tức tạo áp lực lên giá vàng. Sau khi tăng khoảng 1% trước thời điểm Powell họp báo, vàng giao ngay quay đầu giảm còn 3.941,25 USD/ounce, mất 0,25% trong phiên.

Ông Powell cũng nhấn mạnh việc nền kinh tế đang thiếu dữ liệu do tình trạng chính phủ đóng cửa, nên Fed cần thận trọng hơn sau hai lần hạ lãi suất liên tiếp.

“Nếu bạn đang lái xe trong sương mù, bạn phải giảm tốc độ”, ông ví von, cho rằng mọi lựa chọn chính sách đều có rủi ro trong bối cảnh Fed phải cân bằng giữa mục tiêu lạm phát và việc làm.

Dù Fed phát tín hiệu “giảm tốc” trên lộ trình hạ lãi suất, song nhiều chuyên gia vẫn cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ buộc phải tiếp tục hạ lãi suất để nâng đỡ thị trường lao động đang suy yếu.

Theo các nhà phân tích hàng hóa, xu hướng cắt lãi suất giảm trong khi lạm phát còn cao sẽ kéo lãi suất thực xuống thấp, qua đó duy trì lực đỡ cho vàng, vốn là loại tài sản không sinh lời nhưng thường hưởng lợi khi chi phí cơ hội giảm.