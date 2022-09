Giải cứu 2 người khỏi căn nhà bốc cháy ở Đà Nẵng

(PLO)- Đám cháy xuất phát từ tầng một căn nhà khiến hai người chạy ra không kịp và mắc kẹt trên tầng ba.

Vào lúc 22 giờ 10 ngày 25-9, tại căn nhà cho thuê có địa chỉ số 34 Lê Văn Hưu, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã xảy ra cháy. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ chỗ đậu xe tại tầng một căn nhà, hai người mắc kẹt trên tầng ba căn nhà.

Nhận được tin báo của người dân, Công an Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương huy động ba xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Mỹ An cứu người, chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã cứu hai người mắc kẹt bên trong đám cháy, đưa ra ngoài an toàn. Vụ cháy phá hủy hai xe máy và một số xe máy bên cạnh cũng bị cháy xém. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan điều tra làm rõ.

NGÔ QUANG