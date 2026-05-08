Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5-2,4 lần phí trông giữ ô tô, xe máy ở lòng đường trong Vành đai 1 08/05/2026 10:01

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện.

Theo tờ trình, nội dung này dự kiến được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12-5.

UBND TP Hà Nội cho biết đề xuất điều chỉnh mức thu tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức phí tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1 nhằm góp phần hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông trong nội đô, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Đối với các tuyến phố nằm trong khu vực đô thị lõi và trên Vành đai 1 như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ… thành phố đề xuất tăng mức phí trông giữ ô tô từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m2/tháng, tương đương tăng 1,67 lần.

Hà Nội dự kiến tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức phí tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1.

Mức phí trông giữ xe máy tại các tuyến phố này cũng được đề xuất tăng từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/m2/tháng, tăng khoảng 1,63 lần.

Trong khi đó, với các tuyến phố còn lại nằm trong phạm vi Vành đai 1 (ngoài khu vực đô thị lõi), Hà Nội đề xuất tăng mạnh hơn.

Cụ thể, phí trông giữ ô tô được đề xuất tăng từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng/m2/tháng, tương đương tăng 2,4 lần; phí trông giữ xe máy tăng từ 90.000 đồng lên 180.000 đồng/m2/tháng, tăng gấp đôi.

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, đến ngày 16-9-2025, thành phố đã cấp phép cho 48 đơn vị tổ chức trông giữ phương tiện tạm thời tại 236 vị trí với tổng diện tích hơn 43.858 m2.

Ngoài ra, trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND cấp huyện cũng đã cấp phép tạm thời sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè tại 352 vị trí với tổng diện tích khoảng 43.650 m2 để trông giữ phương tiện.

Về nguồn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, Hà Nội cho biết số thu trong các năm gần đây đều đạt và vượt dự toán.

Cụ thể, năm 2022, dự toán thu là 44,264 tỉ đồng nhưng thực tế thu đạt 42,2 tỉ đồng. Năm 2023, dự toán giao là 39,38 tỉ đồng, số thu đạt hơn 46,176 tỉ đồng.

Đến năm 2024, dự toán giao là 40,5 tỉ đồng, trong khi số thu thực tế đạt hơn 51,319 tỉ đồng. Riêng 10 tháng năm 2025, số thu đã đạt hơn 42,152 tỉ đồng, vượt dự toán 40 tỉ đồng được giao.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không chỉ nhằm tăng hiệu quả quản lý đô thị mà còn là giải pháp điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm.

Thành phố cho rằng việc điều chỉnh mức phí sẽ góp phần hạn chế lượng xe cá nhân lưu thông trong khu vực nội đô, đặc biệt tại các tuyến phố thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đồng thời, chính sách này cũng được kỳ vọng sẽ từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các loại hình giao thông công cộng, qua đó giảm áp lực hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm thủ đô.