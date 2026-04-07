Hà Nội khám sức khỏe miễn phí, phát hiện hơn 2.800 ca bất thường 07/04/2026 14:23

(PLO)- Qua sàng lọc, các bác sĩ phát hiện khoảng 2.830 trường hợp có dấu hiệu bất thường, chiếm gần 36%.

Hơn 7.800 người dân đã tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí trong khuôn khổ ngày Sức khỏe toàn dân tại Hà Nội. Qua sàng lọc, các bác sĩ phát hiện khoảng 2.830 ca có dấu hiệu bất thường, chiếm gần 36%, trong đó có nhiều ca tăng huyết áp, bệnh tim mạch, nghi ung thư, bệnh phổi và rối loạn tâm thần.

Thông tin trên được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thông tin ngày 7-4.

Cụ thể, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí diễn ra tại Lễ mít tinh phát động ngày Sức khỏe toàn dân hôm 5-4 đã ghi nhận quy mô lớn với hơn 7.800 lượt người dân tham gia.

Theo tổng hợp nhanh, chương trình huy động 324 nhân viên y tế từ các bệnh viện trung ương, triển khai đồng thời khám lâm sàng, xét nghiệm và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu.

Trong số này, hơn 1.300 người dân được Hệ thống Y tế Medlatec xét nghiệm máu miễn phí.

Đáng chú ý, qua sàng lọc ban đầu, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2.830 trường hợp có dấu hiệu bất thường, chiếm gần 36%, cần được tư vấn, can thiệp hoặc theo dõi chuyên sâu.

Theo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, kết quả khám tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Nhi Trung ương, Nội tiết Trung ương, Phụ sản Trung ương, Bệnh viện 19-8, Phổi Trung ương và Bệnh viện K cho thấy bức tranh sức khỏe cộng đồng đang tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Các bệnh không lây nhiễm tiếp tục chiếm tỉ lệ cao, phổ biến là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường type 2, loãng xương, béo phì và bệnh tim mạch.

Riêng lĩnh vực tim mạch ghi nhận hàng chục trường hợp thiếu máu cơ tim, ngoại tâm thu thất, hở van động mạch chủ, giãn áp phải, tăng áp động mạch phổi. Nhiều trường hợp chỉ bị hở van nhẹ nhưng chưa từng đi khám.

Đáng chú ý, có ca nghi hội chứng mạch vành cấp được hướng dẫn nhập viện theo dõi ngay, một trường hợp tăng huyết áp khẩn cấp đã được cấp cứu thành công.

Ở lĩnh vực ung bướu, qua sàng lọc, bác sĩ phát hiện các trường hợp u tuyến giáp, u vú, u gan và tổn thương nghi ngờ ung thư cổ tử cung cần tiếp tục chẩn đoán tại cơ sở chuyên khoa.

Nhóm bệnh hô hấp cũng ghi nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại. Hệ thống X-quang lưu động kết hợp trí tuệ nhân tạo phát hiện hàng chục ca nghi lao phổi, nốt phổi và tổn thương đông đặc. Bệnh viện Phổi Trung ương đồng thời ghi nhận thêm một số trường hợp nghi u phổi cần chuyển tuyến chuyên khoa khẩn cấp.

Lĩnh vực gan mật phát hiện nhiều ca xơ hóa gan từ mức độ F2 đến F4, gan nhiễm mỡ nặng, viêm gan B và C chưa được phát hiện hoặc chưa điều trị chuyên sâu.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp tăng huyết áp bất thường nhưng trước đó chưa từng được chẩn đoán, trong đó có không ít người trẻ. Một số người mắc đái tháo đường cũng chỉ được phát hiện khi tham gia khám miễn phí.

Qua thăm khám của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều trẻ em có biểu hiện biếng ăn, suy dinh dưỡng, thừa cân - béo phì, chậm phát triển chiều cao hoặc dậy thì muộn.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có xu hướng gia tăng. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ghi nhận nhiều ca mất ngủ ở người cao tuổi, lo âu và trầm cảm ở học sinh, sinh viên, cho thấy áp lực học tập và cuộc sống đang tác động ngày càng rõ tới sức khỏe tinh thần.

Trong lĩnh vực nhãn khoa, các bác sĩ phát hiện khoảng 200 trường hợp đục thủy tinh thể cần phẫu thuật cùng nhiều bệnh lý về mắt khác.

Bên cạnh khám sức khỏe, chương trình còn phát tài liệu tuyên truyền về chăm sóc răng miệng, theo dõi huyết áp thường xuyên, dinh dưỡng hợp lý nhằm phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm.

Theo các chuyên gia, việc tỉ lệ bất thường lên tới 36% là con số đáng suy nghĩ, phản ánh thực tế nhiều người dân vẫn chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, chỉ đi khám khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng.

Thông điệp của ngày Sức khỏe toàn dân năm nay là Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, nhấn mạnh việc thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi có bệnh mới tìm đến bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, rèn luyện thể lực, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

“Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình” được xem là lời nhắc để mỗi người theo dõi và bảo vệ sức khỏe tim mạch từ sớm.