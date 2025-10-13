Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn lớn nhất Đông Nam Á 13/10/2025 16:05

(PLO)- Hà Nội vừa khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới với công suất xử lý 5.000 tấn rác/ngày, phát 90 MW/giờ.

Ngày 13-10, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (còn gọi là bãi rác Nam Sơn), tại xã Trung Giã.

Đây là nhà máy điện rác có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới, đánh dấu bước tiến mới của Thủ đô trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn với công suất xử lý 5.000 tấn rác/ngày. Ảnh: CTV

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8-2019, chính thức tiếp nhận rác từ tháng 5-2022 và đến nay hoàn thiện, đi vào vận hành với công suất xử lý 5.000 tấn rác mỗi ngày, phát điện 90 MW/giờ.

Công trình sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học Waterleau (Bỉ) – công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam.

Nhà máy được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán rác thải sinh hoạt cho Hà Nội, khi toàn thành phố trung bình mỗi ngày phát sinh từ 7.600 đến 8.000 tấn rác thải sinh hoạt, phần lớn trước đây được xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Đây là dấu mốc lịch sử trong hành trình phát triển Thủ đô xanh – sạch – đẹp – văn minh. Việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại Khu liên hợp Nam Sơn hiện còn hàng chục triệu tấn rác được chôn lấp nhiều năm, gây áp lực lớn về môi trường và quỹ đất.

Hà Nội đặt mục tiêu trong 5–7 năm tới sẽ xử lý toàn bộ lượng rác cũ, biến khu vực rộng 500 ha này thành không gian công viên, sinh thái, thể thao phục vụ cộng đồng.

Ông Thanh cho biết thành phố đang xúc tiến giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, mở rộng thêm 1.600 tấn rác/ngày đêm. Đồng thời, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện thứ hai tại khu Nam Sơn, hướng đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác thải.

“Nhà máy điện rác Sóc Sơn không chỉ là công trình của hôm nay, mà còn là niềm tin và khát vọng về một Thủ đô xanh, sạch, văn minh trong tương lai”- ông Thanh nhấn mạnh.