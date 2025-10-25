Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026 25/10/2025 11:39

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND ngày 24-10-2025 về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Theo đó, Tết Âm lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai ngày 16-2-2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20-2-2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày là 1-9 và 2-9-2026.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thời gian nghỉ liền mạch, thứ Hai ngày 31-8-2026 sẽ được nghỉ bù, và làm bù vào thứ Bảy ngày 22-8-2026.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí lịch trực hợp lý, đảm bảo giải quyết công việc liên tục trong thời gian nghỉ lễ, nhất là các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Tết Âm lịch năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Ảnh: PLO

Các sở, ban, ngành và UBND phường, xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và chống lãng phí trong dịp trước, trong và sau Tết, Lễ.

Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào đặc thù, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị.

Riêng người lao động không thuộc đối tượng công chức, viên chức, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch như sau:

Nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc nghỉ 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Với Lễ Quốc khánh, người lao động được nghỉ ngày 2-9-2026 và chọn thêm một trong hai ngày 1-9 hoặc 3-9-2026.

Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, theo quy định của Bộ luật Lao động.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghiêm Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16-10-2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026.