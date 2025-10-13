Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày 13/10/2025 20:35

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ 9 ngày liên tục, bắt đầu từ 27 tháng Chạp.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 9859 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo phương án này, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ 9 ngày liên tục. Ảnh: PHI HÙNG

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29-8-2026 đến hết thứ Tư ngày 2-9-2026 (hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31-8-2026 sang thứ Bảy 22-8-2026).

Như vậy, dịp Quốc khánh 2026, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,m; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.