Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 02/10/2025 11:45

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2026.

Theo đó, bộ đề xuất cho công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch từ thứ bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, dịp Tết Âm lịch 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Công chức viên chức dự kiến được nghỉ tết âm lịch 9 ngày. Ảnh: CTV

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, viên chức, người sử dụng lao động sẽ bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể lựa chọn: 1 ngày nghỉ cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày nghỉ đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng trình Thủ tướng phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ bảy ngày 29-8-2026 đến hết thứ tư ngày 2-9-2026.

Như vậy, dịp Quốc khánh 2026, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2-9-2026 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh như phương án áp dụng đối với công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2026 đã được Bộ Nội vụ gửi công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Kết quả tổng hợp cho thấy 100% ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.