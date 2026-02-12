Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 'Cứu nước Mỹ' về cải cách bầu cử 12/02/2026 07:59

(PLO)- Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật SAVE về việc yêu cầu cơ quan bầu cử phải thu thập bằng chứng “trực tiếp” xác thực quốc tịch của cử tri khi tổ chức các cuộc bỏ phiếu ở cấp liên bang.

Hạ viện Mỹ hôm 11-2 đã thông qua dự luật mang tên “Bảo vệ tư cách cử tri Mỹ” (SAVE), quy định cải tổ sâu sắc quy trình bầu cử nhằm đảm bảo chỉ những ai thực sự là công dân Mỹ mới được quyền bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng của đất nước, theo đài NBC News.

Dự luật được thông qua với tỉ lệ 218 phiếu thuận trên 213 phiếu chống. Ở phía đảng Cộng hoà, gần như 217/218 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, chỉ trừ một người không bỏ phiếu. Còn ở phía đảng Dân chủ, duy nhất Nghị sĩ Henry Cuellar (bang Texas) bỏ phiếu thuận và toàn bộ 213 nghị sĩ còn lại bỏ phiếu chống.

Dự luật SAVE, còn được biết tới với tên gọi “SAVE America” (tạm dịch là “Cứu nước Mỹ”) dài 32 trang, yêu cầu các tiểu bang phải thu thập bằng chứng “trực tiếp” xác thực quốc tịch, ví dụ như hộ chiếu hoặc giấy khai sinh, của người đăng ký làm cử tri trong các cuộc bỏ phiếu ở cấp liên bang.

Khi đi bỏ phiếu, cử tri cũng được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để xác nhận danh tính.

Hạ viện Mỹ hôm 11-2 thông qua dự luật SAVE với tỉ lệ phiếu 218/213. Ảnh: FACEBOOK/Congressman Thomas Massie

Dự luật do Nghị sĩ Chip Roy (đảng Cộng hoà, bang Texas) đề xuất tại Hạ viện Mỹ, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nội bộ đảng với hơn 100 nghị sĩ đồng bảo trợ. Một số chi tiết trong dự luật đã được sửa đổi theo các đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số (Dân chủ) tại Hạ viện - Nghị sĩ Hakeem Jeffries chỉ trích dự luật SAVE không phải nhằm ngăn chặn gian lận phiếu bầu mà chỉ là “nỗ lực tuyệt vọng của đảng Cộng hoà nhằm đánh lạc hướng dư luận”.

Ông Jeffries và nhiều nhà lập pháp Dân chủ cáo buộc rằng dự luật này là nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm “quốc hữu hóa” các cuộc bầu cử, “kiểm soát việc bỏ phiếu”, đi ngược lại Hiến pháp Mỹ – vốn quy định các tiểu bang có quyền quyết định “thời gian, địa điểm và thể thức tổ chức bầu cử”.

Đáp lại các chỉ trích này, đảng Cộng hoà cho rằng dự luật rất được lòng dân. Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 8-2025, 83% người Mỹ trưởng thành ủng hộ việc “yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp để bỏ phiếu”.

Dự luật SAVE sẽ được chuyển sang Thượng viện Mỹ để thảo luận và bỏ phiếu. Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mike Lee (đảng Cộng hoà, bang Utah) là người bảo trợ chính của dự luật.

Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Trump ký ban hành, luật này sẽ tạo ra thay đổi sâu sắc trong cách người Mỹ đi bỏ phiếu.

Theo luật hiện hành ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ, cử tri không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch mà chỉ được yêu cầu tuyên thệ về quốc tịch. Những ai gian dối về quốc tịch khi đi bầu cử sẽ chịu các chế tài hình sự.

Arizona là bang tiên phong trong việc yêu cầu người đi bỏ phiếu xuất trình bằng chứng xác thực quốc tịch để bầu các chức danh ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Nhưng hình thức tuyên thệ về quốc tịch vẫn được chấp nhận nếu cử tri đi bầu các vị trí ở cấp liên bang như tổng thống, hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ.