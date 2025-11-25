Hai người phụ nữ đi bắt ốc mắc kẹt suốt đêm do thủy triều lên không kịp về bờ 25/11/2025 11:20

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã cứu thành công hai người phụ nữ đi bắt ốc bị mắc kẹt nhiều giờ trên luồng Hà Cối, xã Quảng Hà khi thủy triều lên cao.

Sáng 25-11, theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát đường thủy công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Quảng Hà và người dân cứu nạn thành công 2 người phụ nữ bị mắc kẹt suốt đêm trên luồng Hà Cối.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy nhận được tin báo của người dân về việc có hai người phụ nữ bị mắc kẹt khi thủy triều lên.

Lực lượng chức năng cứu nạn thành công 2 người phụ nữ bị mắc kẹt

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy đã triển khai 2 xuồng máy và 6 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Quảng Hà và nhân dân trên địa bàn tổ chức tìm kiếm.

Đến 4 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 nạn nhân tại khu vực Cỏ Gà thuộc luồng Hà Cối, xã Quảng Hà. Lúc này, cả hai đang cố gắng ôm cọc tiêu bám trụ khi thủy triều lên cao đến 3,5m trong tình trạng nguy kịch, đuối sức.

Đội Cảnh sát đường thủy đã khẩn trương đưa 2 nạn nhân vào bờ cấp cứu kịp thời. Qua xác minh được biết, 2 người bị nạn là chị PSM (57 tuổi) và chị TSM (54 tuổi) đều trú tại thôn Vạn Lý, xã Đường Hoa.

Hai người phụ nữ này đi bắt ốc từ 13 giờ 30 ngày 24-11, do không để ý khi thủy triều nên đã không kịp vào bờ. Họ cố gắng bám vào cọc tiêu và kêu cứu trong nhiều giờ liền.