Nguyên Phó Giám đốc 1 phòng giao dịch ngân hàng bị bắt vì chiếm đoạt tài sản 24/11/2025 18:37

(PLO)- Nguyên Phó giám đốc giao dịch HDBank Uông Bí đã chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng từ số tiền giải ngân trong khoản vay của khách hàng.

Ngày 24-11, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (38 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch HDBank Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 4-2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh. Ảnh: CAQN

Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N. Linh sau đó đã lập hồ sơ cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết; thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 091.888.1216.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo công dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm soát kỹ nội dung, tài liệu liên quan đến khoản vay để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.