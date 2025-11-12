Cựu nhân viên ngân hàng giả chữ ký khách để chiếm đoạt 5 tỉ đồng 12/11/2025 14:34

(PLO)- Lợi dụng việc quản lý hồ sơ tín dụng, Dương Quang Mẫn đã lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của khách hàng để giải ngân khoản vay, chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Ngày 12-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Quang Mẫn (32 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX còn buộc Mẫn trả lại 5 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 9-2021, Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng; được phân công tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ của khách hàng vay.

Bị cáo Dương Quang Mẫn tại phiên tòa. Ảnh: MP

Trong thời gian làm việc, Mẫn quen biết vợ chồng ông L. Ngày 12-12-2019, do có nhu cầu vay vốn kinh doanh, vợ chồng ông L ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng vay 3,5 tỉ đồng, sau đó sửa đổi hạn mức tín dụng lên 5 tỉ đồng; chưa thực hiện giải ngân tiền vay.

Đến tháng 6-2021, lợi dụng việc quản lý hồ sơ tín dụng, Mẫn nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của ông L nhằm mục đích giải ngân tiền trên rồi chiếm đoạt.

Mẫn đã lập giấy nhận nợ với nội dung ông L đề nghị giải ngân số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của một người bạn; tự giả chữ ký, chữ viết họ tên trên giấy nhận nợ rồi tiến hành giải ngân 5 tỉ đồng. Sau đó, Mẫn sử dụng toàn bộ để trả nợ cho nhiều người.