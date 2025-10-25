Hai vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc qua Lâm Đồng 25/10/2025 12:55

(PLO)- Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên cao tốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng may mắn không có thương vong.

Rạng sáng 25-10, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe khách, xe đầu kéo và xe tải…Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 25-10 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Nam - Bắc, đoạn Km144 qua xã Tuy Phong xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: CTV

Thời điểm trên, xe khách giường nằm lưu thông trên tuyến, khi còn cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 10km thì bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe đầu kéo di chuyển cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, tài xế bị kẹt trong cabin và bị thương nhẹ. Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng xe cẩu hỗ trợ, đưa tài xế ra ngoài an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng từ xa và điều tiết giao thông. Các xe lưu thông bên phía xảy ra tai nạn được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Chợ Lầu để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24-10, tại đoạn Km33 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Nam - Bắc đoạn qua xã Tân Minh cũng xảy ra vụ va chạm giao thông. Tại hiện trường, một xe tải va chạm vào đuôi xe tải cùng chiều phía trước.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Lực lượng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã kịp thời có mặt để xử lý hiện trường và đảm bảo giao thông thông suốt.