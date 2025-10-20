Xe tải lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ùn tắc kéo dài 20/10/2025 17:39

(PLO)- Xe tải tông dải phân cách đổ hàng hóa ra làn đường gây ùn tắc giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Vào lúc 15h10 chiều nay, 20-10, tại Km187 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra vụ xe tải đông lạnh tông vào dải phân cách và tự lật khiến hàng hóa đổ ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Xe cứu hộ được điều đến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đoạn cao tốc xảy ra sự cố được xác định thuộc địa phận xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng theo hướng từ TP.HCM đi Khánh Hòa.

Ngay sau khi xảy ra tại nạn gây ùn tắc giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.

Do hàng hóa rơi vãi chắn mặt đường, phương tiện ùn tắc rất đông, kéo dài. Đội CSGT số 6 đã điều xe cứu hộ đến hiện trường để cẩu phương tiện gặp nạn, giải phóng tuyến sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường hoàn tất.