Hàng loạt tàu thuyền không thể ra khơi do cửa sông Dinh bồi lấp 23/03/2026 17:26

(PLO)- Cửa sông Dinh ở Quảng Trị bị bồi lấp nghiêm trọng khiến nhiều tàu thuyền không thể ra khơi, mắc cạn.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại cửa sông Dinh ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống ngư dân địa phương.

Cửa sông Dinh bị bồi lấp nghiêm trọng.

Canh thủy triều để ra khơi

Đang là mùa đánh bắt cao điểm nhưng hàng trăm tàu thuyền bị mắc kẹt trong sông khiến hoạt động khai thác thủy sản gần như tê liệt. Từ đó kéo theo những khó khăn chồng chất đối với nhiều gia đình sống dựa vào nghề biển.

Theo ghi nhận, cửa sông Dinh đang bị bồi lấp với doi cát dài hơn 500 m, rộng khoảng 150 m, gần như bịt kín luồng lạch.

Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn ở cửa sông Dinh.

Theo ông Phạm Diên (thôn Nhân Bắc, xã Nam Trạch), ngày nào ông cũng ra sông để kiểm tra tàu, gia cố dây neo nhưng chỉ biết đứng nhìn vì không thể ra khơi.

Từ đầu năm đến nay, tàu của ông Diên cũng như cả xã không ra khơi được để đánh bắt thủy sản. “Chúng tôi mong chính quyền sớm nạo vét, làm cho cửa sông sâu, rộng để bà con còn ra khơi mưu sinh”- ông Diên mong mỏi.

Ngư dân Nguyễn Lãm (xã Nam Trạch) chia sẻ đây là thời điểm biển có nhiều cá, mực, nếu thuận lợi, mỗi chuyến đi biển ngắn qua đêm cũng có thể mang lại thu nhập 10–20 triệu đồng. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, cơ hội này gần như bị bỏ lỡ hoàn toàn.

Người dân lội cát ra cửa sông để hỗ trợ kéo thuyền ra biển.

“Ngồi nhìn biển mà nóng ruột quá! Anh em phải thức đêm chờ gần đến sáng để canh thủy triều lên rồi đưa thuyền ra khơi nhưng cũng khó. Phải huy động người kéo tay nữa thì may ra” - anh Lãm than thở.

Hai thôn Nhân Bắc, Nhân Hòa hiện có gần 100 tàu thuyền, phần lớn là tàu nhỏ chuyên đánh bắt bằng nghề lưới và câu mực, đang phải nằm chờ trong vô vọng.

Ngày 16-3, một tàu cá của ngư dân địa phương khi cố gắng vượt lạch đã bị sóng đánh chìm ngay khu vực cửa sông, toàn bộ ngư cụ bị cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người.

Triển khai giải pháp khơi thông tạm thời

Theo ông Nguyễn Xuân Mát, Trưởng thôn Nhân Bắc, do cát bồi lấp nghiêm trọng, nhiều tàu thuyền cỡ lớn đã phải di chuyển ra khu vực như Đồng Hới để neo đậu. Còn lại các tàu nhỏ vẫn bị mắc kẹt và chưa thể lưu thông ra vào.

“Chính quyền xã Nam Trạch đã nhiều lần kiến nghị sớm có phương án xử lý dứt điểm cho bà con để bà con đưa tàu ra khơi nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục"- ông Mát nói.

Theo ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch, trước mắt chính quyền vận động ngư dân tìm phương án đưa tàu thuyền đến khu vực Đồng Hới để thuận lợi trong việc ra khơi.

Ngư dân xuống nước hỗ trợ kéo thuyền vượt cạn.

Song song đó, xã sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để sớm có nạo vét tạm thời, khơi thông dòng chảy cho thuyền ra vào.

“Về lâu về dài vẫn phải đánh giá phù hợp với dòng chảy cũng như kiến nghị Trung ương, tỉnh triển khai các công trình kiên cố như kè chắn, hạn chế tình trạng bồi lắng tái diễn, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển” - ông Lích nói.