Hàng trăm tấn đất đá vùi lấp mặt đường, Quốc lộ 28B lại ùn tắc 30/10/2025 09:00

(PLO)- Chỉ trong ba ngày, khu vực đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B ba lần bị sạt lở, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Vào lúc 6 giờ 30 sáng nay 30-10, tại km48, Quốc lộ 28B thuộc khu vực đèo Đại Ninh ở thôn Ka Líp, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng lại xảy ra sạt lở ta luy làm hàng trăm tấn đất đá đổ xuống mặt đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Hàng trăm tấn đất đá vùi lấp mặt đường.

Thông tin từ hiện trường vụ sạt lở, chiều dài điểm sạt lở kéo dài khoảng 80m.

Hàng trăm tấn đất đá, vùi lấp toàn bộ mặt đường và chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp địa với Ban quản lý dự án 5, chủ đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 28B điều cơ giới đến vị trí sạt lở để khắc phục.

Cơ giới được điều đến hiện trường.

Như vậy từ ngày 27-10 đến nay, Quốc lộ 28B đã ba lần bị sạt lở tại khu vực vực đèo Đại Ninh gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.