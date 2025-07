HĐND cụ thể các quyền của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sau sáp nhập 24/07/2025 17:55

(PLO)- HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Ngày 24-7, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua dự thảo nghị quyết về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Sở này có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn trên cơ sở chuyển chức năng từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm của UBND TP.HCM; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải đảm bảo bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác.

Thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP.HCM.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở An toàn thực phẩm TP có giám đốc và các phó giám đốc theo quy định.

Trong đó, giám đốc Sở là Ủy viên UBND TP.HCM do HĐND TP bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND TP và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở An toàn thực phẩm, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND TP theo Quy chế làm việc của UBND TP.HCM và Quyết định phân công công tác đối với thành viên UBND TP.HCM.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP không kiêm nhiệm người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm theo quy định về bổ nhiệm cán bộ.

Khi giám đốc sở vắng mặt, một phó giám đốc sở được giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở. Phó giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với giám đốc, phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm do chủ tịch UBND TP.HCM quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Sở An toàn thực phẩm có cơ cấu bao gồm: Văn phòng Sở; Phòng Kiểm tra - Pháp chế; Phòng Quản lý hành nghề; Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm; Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở An toàn thực phẩm là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Nghị quyết cũng quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở An toàn thực phẩm do giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 24-7-2025.

Với việc thông qua nghị quyết này, TP.HCM cũng sẽ bãi bỏ các nghị quyết liên quan về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP trước đó.