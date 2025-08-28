HĐND TP.HCM quy định ranh giới khu vực giao thông công cộng 28/08/2025 20:14

(PLO)- HĐND TP.HCM quy định rõ việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

HĐND TP.HCM khóa X vừa thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại kỳ họp thứ 3, diễn ra chiều 28-8.

Xác định ranh giới khu vực giao thông công cộng

Theo Nghị quyết, ranh giới khu vực TOD bao gồm nhà ga, đề-pô và vùng phụ cận được xác định đến tận ranh các thửa đất nằm trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, đề-pô.

Trường hợp xác định ranh giới khu vực TOD có phát sinh thửa đất có một phần diện tích nằm trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, đề-pô thì UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc xác định ranh giới trọn thửa đất hoặc một phần thửa đất trong khu vực TOD.

Quyết định phê duyệt ranh giới khu vực TOD là cơ sở để tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD. Ảnh: PV

Đơn vị có chức năng tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã, phường nơi có khu vực dự kiến lập quy hoạch khu vực TOD rà soát, đề xuất ranh giới khu vực TOD, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định phê duyệt.

Quyết định phê duyệt ranh giới khu vực TOD là cơ sở để tổ chức lập quy hoạch khu vực TOD.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong các đồ án quy hoạch xây dựng tại khu vực TOD được xác định khác với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cụ thể, hệ số sử dụng đất được phép điều chỉnh tăng tối đa không quá 1,5 lần so với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chỉ tiêu đất công viên, cây xanh công cộng: phần diện tích sử dụng làm công viên, cây xanh trên tầng mái của công trình xây dựng được tính vào chỉ tiêu công viên, cây xanh công cộng với tỷ lệ quy đổi là 2m² diện tích tầng mái công trình làm công viên, cây xanh tương đương 1m² diện tích đất công viên, cây xanh...

Không xây dựng mới dự án nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu vực TOD

HĐND TP.HCM cũng thống nhất nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, ưu tiên tối đa sử dụng giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân trong khu vực TOD.

Mặt khác, quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp, bao gồm nhà ở - kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng và các dịch vụ công cộng; nâng cao hệ số sử dụng đất, khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất.

HĐND TP yêu cầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi; khuyến khích phát triển kinh tế địa phương và khả năng chống chịu về biến đổi khí hậu cao; đảm bảo tiếp cận cho mọi nhóm đối tượng xã hội khác nhau.

Ngoài ra, phát triển đô thị và giao thông thông minh, xanh, linh hoạt; thúc đẩy các hoạt động thương mại sáng tạo đổi mới, dịch vụ đa dạng và không gây ô nhiễm trong khu vực TOD.

Đáng chú ý, HĐND TP lưu ý không xây dựng mới dự án nhà ở với loại hình công trình nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu vực TOD.