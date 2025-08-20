Hẻm rộng, phố thông nhờ phong trào hiến đất 20/08/2025 05:50

Trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM phong trào hiến đất mở hẻm đang được cộng đồng hưởng ứng, biến ước mơ về một mạng lưới giao thông nội bộ thông thoáng dần thành hiện thực. Những mét đất từng là sân vườn, rặng chuối giờ đã nhường chỗ cho những con hẻm mới rộng rãi.

Tự nguyện hiến đất, mở hẻm vì cái chung

Nhờ sự đồng lòng của người dân, hàng trăm mét vuông đất đã được tự nguyện hiến tặng, góp phần hình thành hệ thống giao thông nội bộ thông suốt, khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con.

“Nhà tôi hiến đất từ đây đến hết rặng chuối kia, phần còn lại là mấy anh em bác Mười ở phía dưới hiến đất. Mong ít bữa nữa có con hẻm khang trang để bà con đi lại thuận lợi” - bà Thạch Thị Song, 78 tuổi, đồng bào Khmer, ngụ hẻm 175/20/6 đường số 2, chia sẻ khi dẫn chúng tôi ra công trình đang thi công.

Con hẻm mà bà Song nhắc đến là hẻm liên khu phố 66-67-68, có chiều dài hơn 120 m, rộng 2-4 m, nối liền hẻm 175/20 đường số 2 với hẻm 73. Sau khi hoàn thành, con hẻm này sẽ giúp “chia lửa” cho tuyến đường Đình Phong Phú - đường số 2- tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe.

Gia đình bà Thạch Thị Song (thứ hai từ trái qua) và ông Trương Văn Mười hiến đất để địa phương mở hẻm liên khu phố 66-67-68. Ảnh: GIANG MINH

Để thực hiện công trình này, năm hộ dân đã hiến gần 300 m² đất, trị giá gần 7 tỉ đồng. Đây cũng là lần thứ hai gia đình bà Song hiến đất. Lần đầu vào năm 2021, bà Song hiến 120 m² cho địa phương để mở rộng hẻm 175. Lần này, bà tiếp tục hiến gần 100 m² đất nữa.

“Đất mất đi cũng tiếc nhưng đổi lại bà con đi lại dễ dàng, bớt kẹt xe thì cũng đáng. Mình khó khăn nhưng nghĩ cho cộng đồng thì vui lắm” - bà Song bộc bạch về quyết định hiến đất, mở hẻm.

Cũng như gia đình bà Song, gia đình ông Trương Văn Mười tự nguyện hiến phần đất còn lại để hoàn thiện tuyến hẻm. “Địa phương vận động là gia đình tôi đồng ý ngay. Chỉ mong sớm có con đường thông thoáng để bà con không phải chen chúc như trước” - ông Mười vui vẻ nói.

Công khai quy hoạch để dân chung tay mở hẻm

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú - Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, công trình mở hẻm liên khu phố 66-67-68 là một trong những công trình trọng điểm do Nhân dân và Chi bộ khu phố 67 triển khai, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Song song đó, phường cũng khánh thành công trình nâng cấp đường số 179, khu phố 18; khởi công nâng cấp đường số 2 (khu phố 56-57-58-66-67); khánh thành Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông… tạo diện mạo mới cho hạ tầng đô thị.

Bà Lê Thị Bấc, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hợp, Bí thư Chi bộ Khu phố 67 (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện hai hộ gia đình ở con hẻm đang thi công. Ảnh: GIANG MINH

Trước khi sáp nhập, các phường thuộc Tăng Nhơn Phú hiện nay đã có truyền thống nâng cấp, mở rộng đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với hàng chục công trình tiêu biểu.

Tính chung, người dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, trị giá gần 50 tỉ đồng, cùng đóng góp để nâng cấp, chỉnh trang 58 tuyến đường, hẻm. Sau khi hợp nhất, tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Bí thư Nguyễn Bạch Hoàng Phụng khẳng định: “Hiến đất mở đường, mở hẻm phải đi đôi với quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng, gắn với nhiệm vụ chính trị của TP và địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân, công khai minh bạch quy hoạch để người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc cùng chung tay”.

Mục tiêu của phường Tăng Nhơn Phú trong giai đoạn tới là xây dựng hệ thống giao thông nội bộ thông suốt, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần đưa Tăng Nhơn Phú trở thành một phường văn minh, hiện đại, đáng sống, nơi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển.