Hết lo thiếu vốn, đường đi bộ ở Huế lại chờ... 1 hộ dân 26/03/2026 16:11

(PLO)- Sau khi tháo gỡ xong điểm nghẽn về nguồn vốn, dự án đường đi bộ hơn 267 tỉ đồng ven sông Như Ý tiếp tục chật vật vì vướng mặt bằng.

Ngày 26-3, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết đang lên phương án cưỡng chế một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công đường đi bộ sông Như Ý.

Dự án hơn 267 tỉ đồng nhiều lần gia hạn

Dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý do Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước TP Huế (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1) làm chủ đầu tư.

Dự án đường đi bộ dọc sông Như Ý đã tạo cảnh quan thoáng mát.

Công trình được khởi công từ tháng 7-2023, dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2024, có chiều dài hơn 1,6 km, kéo dài từ Đập Đá (phường Thuận Hóa) đến cầu Vân Dương (phường Vỹ Dạ), với tổng mức đầu tư hơn 267 tỉ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được lót đá granite, lan can bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Toàn tuyến có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2 giáp với Đập Đá; cầu vòm dài 36 m bắc qua hói Phát Lát; 11 bến nước. Khu vực giáp ranh với nhà dân sẽ được bố trí các tiểu cảnh, cây xanh, đổ bê tông để ngăn lấn chiếm.

Dù dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2024, nhưng do nhiều vướng mắc về vốn và mặt bằng nên đến nay tuyến đường đi bộ này vẫn chưa hoàn thành.

Tuyến đường đi bộ này nằm trong dự án cải thiện môi trường nước TP Huế, có tổng kinh phí 24,8 tỉ Yên, từ nguồn vay ODA Nhật Bản, thực hiện từ tháng 8-2015.

Đến nay, công trình phải gia hạn thời gian thi công nhiều lần do chậm tiến độ, nguồn vốn ODA đã giải ngân hết. Sau đó, TP Huế đã xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án, sử dụng vốn địa phương thay thế để dự án tiếp tục thực hiện.

Lên phương án cưỡng chế hộ dân cuối cùng

Sau khi vấn đề nguồn vốn được tháo gỡ, tiến độ dự án tiếp tục bị ảnh hưởng do vướng mắc mặt bằng tại vị trí của hai hộ dân cuối cùng trong phạm vi triển khai.

Đến nay, một hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng sau khi được vận động, thuyết phục. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để tiếp tục triển khai phần việc còn lại.

Đối với hộ dân còn lại, ông Tuấn Anh cho biết dù đã được tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn chưa đồng ý với phương án đền bù. Ban Quản lý dự án đã làm việc với lực lượng Công an và chính quyền địa phương để thống nhất phương án cưỡng chế theo quy định.

Theo ông Tuấn Anh, nếu công tác giải phóng mặt bằng đối với hộ dân cuối cùng hoàn tất sớm, đơn vị thi công chỉ cần khoảng nửa tháng để hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại.

Ô tô đậu đỗ dọc tuyến đường đi bộ.

Thời gian qua, dù dự án chưa hoàn thành và đưa vào khai thác, nhưng dự án đã tạo cảnh quan thoáng đãng với view sông Như Ý đã thu hút nhiều người đến kinh doanh cà phê cùng các dịch vụ khác. Con đường này cũng trở thành cung đường thu hút người dân tìm đến đi dạo hay chạy bộ mỗi ngày.