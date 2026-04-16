Hiệu trưởng và hiệu phó trường mầm non bị kỷ luật vì liên quan đến bữa cơm từ thiện 16/04/2026 18:50

(PLO)-Uỷ ban kiểm tra đã tiến hành làm rõ những sai phạm và ra các quyết định kỷ luật đối với hai lãnh đạo trường mầm non Hoá Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 16-4, trao đổi với PLO, bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã quyết định kỷ luật đối với bà CTH, Hiệu trưởng trường mầm non Hoá Sơn bằng hình thức khiển trách.

Bà ĐTTX bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời không áp dụng hình thức cách chức các chức vụ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhận được đơn thư tố cáo về việc có dấu hiệu kê khống số lượng trẻ ăn trưa để trục lợi tiền từ thiện tại trường mầm non Hoá Sơn.

Qua làm việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xác định, bà CTH, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non đã chỉ đạo các giáo viên phụ trách lớp lập danh sách những học sinh không đi học, không ăn bữa trưa của Chương trình từ thiện “Bữa cơm trưa cho trẻ” gửi lên để bà ĐTTX, Phó hiệu trưởng tổng hợp.

Trường mầm non Hoá Sơn, nơi xảy ra sự việc kê khai khống số lượng học sinh ăn bữa ăn từ thiện. Ảnh: MT

Bà ĐTTX, Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường biết việc chỉ đạo của Hiệu trưởng là không đúng nhưng không có ý kiến để ngăn chặn mà vẫn lập danh sách các trẻ có ăn trưa và kê khống thêm số lượng trẻ nghỉ học, không ăn trưa báo cáo cho nhà từ thiện để nhận tiền.

Từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, việc kê khống này đã làm chênh lệch số tiền gần 23 triệu đồng, sai với mục đích của nhà từ thiện.

Sau khi bị tố cáo làm rõ, bà Xoan đã chuyển toàn bộ số tiền này về lại quỹ từ thiện.

Trước một số thông tin việc hai lãnh đạo trường mầm non kê khống như vậy là để hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ bữa ăn từ thiện đợt này.

Bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền khẳng định việc kê khống là sai hoàn toàn và hai bà Huyền, bà X đã thừa nhận việc làm của mình.

“Có thể các cô thương các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ bữa ăn từ thiện nên có những phương pháp làm không đúng. Tuy nhiên, việc làm sai như thế vẫn phải chịu trách nhiệm”, bà Huyền chia sẻ.

Được biết, đây là chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ” được triển khai từ năm học 2023 – 2024 do Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Minh Hóa (cũ) và Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) kết nối rồi giới thiệu về hỗ trợ cho nhà trường.