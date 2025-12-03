Hồ chứa thủy điện lớn nhất Huế được lệnh tăng mức xả nước về hạ du 03/12/2025 17:37

(PLO)- Hồ chứa thủy điện Hương Điền được lệnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước qua tràn và tuabin từ 18 giờ 30 hôm nay.

Chiều 3-12, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế) đã ký lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Hồ chứa thủy điện lớn nhất Huế được lệnh tăng lưu lượng điều tiết về hạ du.

Lệnh yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến. Lưu lượng điều tiết dự kiến khoảng từ 250 - 600 m³/s (tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ).

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng được thực hiện từ lúc 18 giờ 30 phút ngày 3-12-2025.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy yêu cầu đơn vị chủ hồ tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và phát loa cho vùng hạ du. Đồng thời theo dõi sát diễn biến mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền).

Lý do tăng mức điều tiết này vì theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 3-12 đến 5-12, tại TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền vào lúc 14 giờ cùng ngày, ở mức +56,22 m (mực nước dâng bình thường +58 m. Lưu lượng nước đến hồ là 240 m3/s.