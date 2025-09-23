Học sinh có hành vi lệch chuẩn lớn, xử lý nhắc nhở có hiệu quả không? 23/09/2025 10:34

Sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và XV liên quan giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết thời gian qua chất lượng và trình độ giáo dục các cấp học đã có cải thiện, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tuy nhiên, theo ông Bình, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là lĩnh vực rất được dư luận quan tâm, thời gian qua nổi lên “nhiều vấn đề”.

Ông ghi nhận Bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp xử lý, nhất là trong các vụ việc bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Thủ tướng cũng đã ban hành chỉ thị về vấn đề này.

Ông Vinh cho rằng cần kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự băn khoăn về tính hiệu quả của Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng “không xử lý phạt mà chỉ nhắc nhở”.

"Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ áp dụng biện pháp thuyết phục, cần xem có hiệu quả không? Giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội”, ông Vinh nêu.

Khẳng định quan điểm nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, ông đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có cách xử lý phù hợp nhất.

“Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Vinh đề nghị.

Về giáo dục phổ thông, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết đã có nghị quyết sau phiên giám sát của UBTVQH, báo cáo đã nêu đầy đủ nhưng còn những việc cần cơ chế, điều kiện, như kiên cố hóa trường học, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Theo ông, đây là vấn đề cần biện pháp dài hạn.

Ông thông tin Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết, trong đó có giải pháp đầu tư kiên cố hóa trường học, nhất là ở vùng miền núi, xây dựng các trường bán trú, nội trú ở xã biên giới. Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trước đây nói vướng thể chế nhưng nay Luật Nhà giáo cùng ba luật liên quan đã sửa đổi, trao quyền nhân sự cho ngành giáo dục.

“Bây giờ giải quyết không được thì không thể nói là vướng thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi thì cần tập trung xử lý”, ông Vinh nhấn mạnh.

Đối với dạy thêm, học thêm, ông cho biết Bộ đã có thông tư riêng, năm đầu tiên triển khai đã giảm đáng kể, song còn nhiều ý kiến xung quanh.

“Hiện nay đã đỡ đi nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Chúng ta tiếp tục quan tâm xử lý việc này cho tốt”, ông nói.

Liên quan kỳ thi, ông Vinh đánh giá đây là vấn đề quan trọng vì kỳ thi vừa đánh giá quá trình học tập của học sinh, vừa phản ánh chất lượng giáo dục của các cơ sở. Ông đề nghị tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn.