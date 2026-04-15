Học sinh trường giáo dưỡng được tăng thời lượng gọi điện cho người thân

(PLO)- Nghị định 108/2026 cho phép học sinh trường giáo dưỡng liên lạc qua điện thoại, video với người thân nhiều hơn, lâu hơn so với trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2021 về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Nghị định mới có hiệu lực từ 15-5.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chế độ liên lạc của học sinh trường giáo dưỡng. Cụ thể, Khoản 2 Điều 24 Nghị định 140/2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Nghị định 108/2026 quy định chế độ liên lạc của học sinh trường giáo dưỡng như sau:

Học sinh được gửi thư và nhận thư qua đường bưu chính; thư được kiểm duyệt trước khi nhận, gửi; học sinh không được gửi, nhận thư nếu nội dung không phù hợp, không đúng với thuần phong mỹ tục, không mang tính chất giáo dục;

Về liên lạc với người thân thích, học sinh được liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích mỗi tháng 04 lần, mỗi lần không quá 15 phút.

Trước đó, tại Nghị định 140/2021, học sinh chỉ được liên lạc với thân nhân bằng điện thoại 2 lần/tháng, mỗi lần không quá 5 phút. Như vậy, quy định mới đã tăng số lần, kéo dài thời lượng và bổ sung hình thức liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh qua phương tiện điện tử (video call).

Học sinh trường giáo dưỡng được tăng thời lượng, số lần liên lạc với người thân. Ảnh minh họa: BCA

Trường hợp học sinh có nhu cầu trao đổi với người thân thích để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của học sinh hoặc vì công tác giáo dục thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng cho tăng thêm số lần, thời gian liên lạc với người thân thích nhưng không quá 02 lần trong 01 tháng và thời gian liên lạc mỗi lần không quá 30 phút. So với quy định cũ chỉ nêu “cho tăng thêm số lần” mà chưa giới hạn cụ thể, quy định mới đã bổ sung rõ mức trần về số lần và thời gian.

Trước khi liên lạc với người thân thích học sinh phải đăng ký theo quy định của trường giáo dưỡng. Trường hợp cán bộ trường giáo dưỡng phát hiện nội dung liên lạc không đúng với nội dung đã đăng ký sẽ bị chấm dứt liên lạc.

Đối với trường hợp bị hạn chế, quy định mới nêu học sinh vi phạm nội quy đang bị giáo dục tại phòng riêng hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì không được liên lạc bằng điện thoại hoặc phương tiện điện tử. So với trước đây, quy định đã lược bỏ trường hợp “có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý”.

Điều này đồng nghĩa, theo quy định mới, học sinh chỉ “có liên quan” đến vụ án hình sự khác (không thuộc diện đang bị điều tra, truy tố, xét xử) không còn bị cấm liên lạc như trước.