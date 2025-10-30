Đề xuất tiêu chuẩn, chế độ mới cho người chưa thành niên tại các trường giáo dưỡng 30/10/2025 15:38

(PLO)- Dự thảo Nghị định mà Bộ Công an đang xây dựng đã bổ sung thêm nhiều chế độ, tiêu chuẩn cho người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Mới đây, Bộ Tư pháp đã tiếp hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên về áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thi hành án phạt tù tại trại giam và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên.

Các quy định còn rải rác, chưa tập trung

Theo Bộ Công an (cơ quan chủ trì soạn thảo) hiện nay, các trường giáo dưỡng đang quản lý 02 loại đối tượng học sinh đó là: Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Thứ hai là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Một lớp học tại Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an (TP Đà Nẵng). Ảnh: TÂM AN

Do vậy, công tác quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Mặt khác, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với học sinh tại các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa có sự thống nhất, chưa đảm bảo sự công bằng giữa hai đối tượng học sinh.

Ví dụ như Điều 24 Nghị định số 140/2021 quy định học sinh được liên lạc bằng điện thoại với thân nhân mỗi tháng 02 lần, mỗi lần không quá 05 phút. Trong khi đó theo quy định tại Điều 153 Luật Thi hành án hình sự thì học sinh được gửi và nhận thư.

Hay như quy định về kết quả xếp loại thi đua là căn cứ để phân loại, đánh giá, quản lý và khen thưởng, đề nghị giảm thời hạn, đề nghị chấm dứt trước thời hạn cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có học sinh chấp hành biện pháp xử lý hành chính được đánh giá, xếp loại thi đua theo quy định tại Thông tư 49/2022 của Bộ Công an, còn việc xếp loại thi đua cho học sinh chấp hành biện pháp tư pháp chưa được quy định.

Trong dự thảo này, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ của học sinh tại trường giáo dưỡng như: điểm d khoản 1 Điều 5 đã bổ sung trong chế độ ăn của học sinh có thêm "04 quả trứng gà hoặc trứng vịt/01 tháng. Khoản 3 Điều 5 nâng mức ăn thêm đối với học sinh ốm đau, bệnh tật, thương tích từ không quá 02 lần tiêu chuẩn thành không quá 05 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Hay như khoản 1 Điều 6 quy định học sinh được cấp thêm 01 gối vải cotton lõi bông; tại khoản 2 Điều 6 quy định Học sinh nữ được cấp đồ dùng cần thiết cho vệ sinh cá nhân từ “tương đương 03 kg thành “không quá "05 kg" gạo tẻ/học sinh/tháng...

Xếp loại thi đua học sinh theo 4 mức

Liên quan đến chế độ gặp thân nhân, liên lạc, nhận quà của học sinh, dự thảo quy định học sinh được gặp thân nhân tại nơi tiếp đón nhà gặp của trường giáo dưỡng mỗi tháng không quá 04 lần, thời gian mỗi lần không quá 04 giờ theo thời gian làm việc của nhà trường, trường hợp ngoài giờ do Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định.

Đối với chế độ liên lạc, học sinh được gửi thư và nhận thư qua đường bưu chính; thư được kiểm duyệt trước khi nhận, gửi; học sinh không được gửi, nhận thư nếu nội dung không phù hợp, không đúng với thuần phong mỹ tục, không mang tính chất giáo dục.

Học sinh được liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với thân nhân ở trong nước, có sự giám sát của giáo viên trường giáo dưỡng và tự chịu chi phí mỗi tháng không quá 04 lần, mỗi lần không quá 15 phút. Trước khi liên lạc với thân nhân học sinh phải đăng ký nội dung cuộc gọi theo quy định của trường giáo dưỡng, trường hợp cán bộ trường giáo dưỡng phát hiện nội dung liên lạc không đúng với nội dung học sinh đã đăng ký sẽ bị chấm dứt liên lạc.

Về chế độ nhận quà, học sinh được nhận quà là tiền Việt Nam đồng do thân nhân gửi khi đến thăm gặp hoặc qua bưu điện (tiền được chuyển vào sổ lưu ký). Tiền lưu ký của học sinh được sử dụng mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa và các đồ dùng thiết yếu khác tại căng tin trường giáo dưỡng; thanh toán tiền gửi thư, liên lạc điện thoại; gửi về cho thân nhân hoặc nhận lại (nếu còn) khi chấp hành xong quyết định.

Về xếp loại thi đua, học sinh đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành quyết định theo tuần và được xếp loại thi đua theo tháng, quý, năm. Thời gian nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua tính từ ngày tiếp nhận học sinh vào trường. Việc xếp loại thi đua cho học sinh được đánh giá theo bốn mức: tốt, khá, trung bình, kém.

Về xử lý kỷ luật, học sinh vi phạm kỷ luật học tập, lao động hoặc có hành vi vi phạm khác vi phạm nội quy của trường giáo dưỡng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Nhắc nhở; Phê bình; Tạm dừng một số hoạt động giải trí trong thời gian không quá 03 ngày.