Hội nhập và số hóa: Cơ hội hay thách thức cho Việt Nam? 06/07/2025 17:19

Ngày 6-7, tại TP.HCM Trường Đại học Luật TP.HCM và Trường Đại học Quốc tế phối hợp cùng Học Viện Phát triển Toàn cầu (AGBA) tổ chức hội thảo quốc tế mang tên “International Conference on Business and Entrepreneurship Development Across Vietnam in a Globalized and Digitalized Era - Phát triển kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và số hóa”.

Hội thảo thu hút hơn 150 bài tham luận và quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam, Mỹ, châu Âu, châu Á tham dự.

Cơ hội hay thách thức cho Việt Nam?

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho biết, Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống đã vươn lên phát triển năng động trên trường quốc tế.

PGS.TS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. ẢNH: HẠ QUYÊN

Chính sự hội nhập này đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chưa từng có và biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất, công nghệ và dịch vụ đầy năng động.

Tuy nhiên, thế giới đang bước vào một bước ngoặt mới với hai xu thế chủ đạo: toàn cầu hóa và số hóa. Đây không chỉ là các trào lưu mà còn là những chuyển đổi mang tính nền tảng, định hình lại mọi khía cạnh.

Đối với Việt Nam, hai xu thế này vừa là cơ hội vừa là thách thức. Trên cơ sở đó, PGS.TS. Trần Việt Dũng cho biết con đường phía trước sẽ là hành trình không ngừng thích nghi và đổi mới.

Cũng theo PGS.TS. Trần Việt Dũng, với sự đồng hành của Chính phủ, giới học thuật và các tư nhân, ông hi vọng hội thảo có thể khai phá tiềm năng của việc kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - số hóa.

Cạnh đó, tìm ra giải pháp nhằm nắm bắt cơ hội để xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, đổi mới, đóng góp tích cực vào nền kinh tế toàn cầu và kiến tạo một tương lai tràn đầy cơ hội cho mọi công dân.

Từ học thuật đến hành động

Đồng quan điểm, PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (IU), Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, các hội thảo quốc tế là nền tảng quan trọng giúp sinh viên và học giả kết nối với các nhà tư tưởng hàng đầu thế giới, trình bày nghiên cứu và phát triển kỹ năng học thuật.

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (IU). ẢNH: HẠ QUYÊN

Tiếp nối thành công từ các hội thảo trước, gần đây nhất là hội thảo tổ chức tại Thái Lan, IU luôn nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh doanh và khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong thời đại hội nhập toàn cầu và chuyển đổi số. Đặc biệt, Nhà trường luôn tích cực khuyến khích sinh viên hợp tác nghiên cứu cùng giảng viên.

Giáo sư Zafar U. Ahmed, Chủ tịch kiêm CEO của Academy for Global Business Advancement (AGBA) cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng việc tạo môi trường trao đổi giữa các chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.

Đây là cơ hội để các chuyên gia cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua nền tảng hội nghị chuyên đề kết nối học thuật quốc tế và thực tiễn kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, khởi nghiệp ở Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức thành nhiều phiên làm việc chuyên đề. Mỗi phiên tập trung vào những chủ đề then chốt như Chuyển đổi số trong doanh nghiệp và quản lý; Khởi nghiệp và đổi mới; Kinh doanh quốc tế và thách thức kinh doanh toàn cầu; Quản trị nhà hàng, du lịch trong thời đại số, Hoạt động marketing trong thời đại số; Hành vi người tiêu dùng và mạng xã hội...

Tại đây, các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế, thương mại và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa, cũng như chỉ ra những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong phát triển ngành thương mại, dịch vụ, logistics,…

Hội thảo tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các khách mời, nhà nghiên cứu và cơ hội cho nhà nghiên cứu có thể tích lũy kinh nghiệm để có thể xuất bản bài viết trên những tạp chí uy tín thuộc danh mục WoS-ISI hoặc Scopus.