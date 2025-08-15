Hơn 100 doanh nghiệp vận tải ở Lâm Đồng ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông 15/08/2025 20:44

(PLO)- Hơn 100 doanh nghiệp vận tải ở Lâm Đồng ký cam kết chấp hành pháp luật ATGT và quyên góp hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khó khăn.

Ngày 15-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn.

Hội nghị cũng phát động quyên góp ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh chủ trì. Tham dự còn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Xây dựng, các phòng ban thuộc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng CSGT thông tin tình hình trật tự ATGT sau sáp nhập tỉnh, số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa; phân tích nguyên nhân, hậu quả và các lỗi vi phạm thường gặp của tài xế.

Cán bộ nghiệp vụ cũng quán triệt các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng hành khách và người tham gia giao thông.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Tường Vũ đánh giá cao vai trò doanh nghiệp vận tải trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời đề nghị các đơn vị nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quản lý tốt đội ngũ lái xe, nhân viên; đồng hành cùng lực lượng công an đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kéo giảm tai nạn.

Ngay tại hội nghị, các chủ doanh nghiệp đã ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật và phối hợp hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông. Lực lượng công an, các ban ngành và doanh nghiệp đã quyên góp 68,3 triệu đồng, trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, dùng để giúp đỡ gia đình có người thân bị tai nạn.

Hoạt động này được đánh giá vừa thiết thực, vừa giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, lái xe trong việc bảo đảm an toàn giao thông và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.