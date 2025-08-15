2 thanh niên giả chuyển khoản quỵt tiền cơm ở Lâm Đồng 15/08/2025 09:54

(PLO)- Chỉ trong một ngày, hai thanh niên đã giả chuyển khoản chiếm đoạt của sáu người buôn bán nhỏ hơn 3 triệu đồng.

Ngày 15-8, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi lừa đảo bằng cách giả chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên tại một quán cơm đã thực hiện hành vi giả chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-8, Công an xã Nhân Cơ tiếp nhận tin báo của bà TTML, chủ quán cơm ở Nhân Cơ về việc bị hai thanh niên giả chuyển khoản lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, khi bà L đang bán cơm tại nhà ở thôn 8, xã Nhân Cơ thì có hai thanh niên đi xe mô tô đến quán để mua cơm.

Trong lúc thanh toán 80.000 đồng tiền cơm, hai thanh niên nói cần rút thêm 700.000 đồng tiền mặt nên đề nghị chuyển khoản tiền cơm và 700.000 đồng cho bà L để lấy tiền mặt.

Bà L đưa mã QR cho đối tượng chuyển khoản và hai thanh niên này giả vờ thao tác trên điện thoại, rồi đưa màn hình “đã chuyển 780.000 đồng” cho bà L xem. Cả tin, bà L đưa 700.000 đồng cho hai thanh niên rồi tiếp tục buôn bán. Tuy nhiên, chiều cùng ngày kiểm tra tài khoản không thấy số tiền trên nên đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã tiến hành xác minh và xác định được hai thanh niên thực hiện hành vi trên là Nguyễn Hữu Nam (20 tuổi) thường trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và Lê Nhựt Quang (19 tuổi) thường trú tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Cả hai khai nhận trong ngày 9-8 đã thực hiện sáu vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả chuyển khoản, chiếm đoạt tổng cộng 3,1 triệu đồng của sáu người dân buôn bán nhỏ ở các xã Quảng Tín, Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.