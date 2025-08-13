Lâm Đồng: Giám sát, xử lý nghiêm việc lợi dụng sắp xếp bộ máy để tham nhũng 13/08/2025 15:46

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ nhất sau sáp nhập tỉnh với nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 13-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tỉnh Lâm Đồng ra thông cáo báo chí phiên họp thứ nhất.

Theo đó, ngày 12-8, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì phiên họp thứ nhất để thảo luận, đánh giá chung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ ngày 1-7 đến nay; báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ nhất.

Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá từ thời điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đến nay, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội tại địa phương sau khi sáp nhập ba tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đảm bảo không để xảy ra “khoảng trống” địa bàn, không để công việc bị gián đoạn, đặc biệt là việc theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương.

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đồng thời nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với một số công trình, dự án để sớm đưa vào hoạt động, khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm, kịp thời thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; đặc biệt, các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác rà soát, thẩm định, kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan đối với các nhân sự tham gia cấp ủy, phục vụ sắp xếp, bố trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, với tinh thần không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là công tác phòng, chống lãng phí.

Lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, đề xuất chủ trương, phương án xử lý; kiên quyết thu hồi, loại bỏ các dự án, công trình không cần thiết, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công sau sáp nhập.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất nhất là cấp xã mới, làm quyết liệt ngay từ đầu, ngay từ khi bắt đầu vận hành, phân cấp, phân quyền phải gắn với giám sát thực hiện, không để lạm dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương rà soát lại toàn bộ các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch giải quyết để sớm kết thúc việc giải quyết theo quy định, nhất là đối với 9 vụ án, vụ việc các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương giao Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.

Đối với các vụ án vụ việc còn lại, cần tập trung chỉ đạo xử lý, sớm kiến nghị xem xét cho kết thúc đối với các vụ án, vụ việc đủ điều kiện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc khác, phấn đấu không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ sau…