Hơn 17.000 học sinh TP.HCM bỏ thi lớp 10 04/05/2026 14:43

(PLO)- Qua thống kê, có 17.826 học sinh lớp 9 tại TP.HCM bỏ tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Trưa ngày 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập trên địa bàn.

Thống kê từ Sở GD&ĐT có 151.254 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 (trong đó 11.110 đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em dự thi lớp 10 tích hợp).

Năm học 2025-2026, dự kiến số học sinh tốt nghiệp lớp 9 là 169.080 (tăng 42.734 so với năm trước). Như vậy, có 17.826 em bỏ thi vào lớp 10.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông. Ảnh: NQ

Số học sinh bỏ thi vào lớp 10 năm nay nhiều hơn các năm trước (do số lượng học sinh tăng nhanh sau khi thực hiện sát nhập tỉnh thành).

Số học sinh lớp 9 bỏ thi lớp 10 trong các năm qua

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, hàng năm có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 ở TP.HCM bỏ thi vào lớp 10 công lập. Khi không học tiếp THPT, các em lựa chọn du học hoặc chuyển sang học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 181 trường công lập là 118.550 học sinh. Như vậy, khoảng 70% học sinh đậu lớp 10.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ chiều hôm nay đến 17 giờ ngày 8-6.

Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký. Ví dụ nếu không đăng ký thi chuyên ở giai đoạn 1, thí sinh sẽ không thể bổ sung nguyện vọng chuyên ở giai đoạn sau.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh).

Theo Sở GD&ĐT, ngoài dự thi lớp 10 thường, thí sinh có thể đăng ký thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 chuyên sẽ không được dự thi lớp 10 tích hợp và ngược lại.

Đối với lớp 10 thường, học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Đối với lớp 10 chuyên, TP.HCM có bốn trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào trường chuyên, ba nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Đối với lớp 10 tích hợp, học sinh được đăng ký 6 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp. Riêng học sinh thuộc nhóm này đăng ký thi chuyên Anh (đề án 5695) sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp và 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo đề án 5695).