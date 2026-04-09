Hơn 400 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỉ đồng nhưng báo lỗ, Cục Thuế rà soát hồ sơ 09/04/2026 17:06

(PLO)- Xác định hơn 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỉ đồng/năm trở lên nhưng kê khai lỗ, Cục Thuế quyết định đưa vào diện kiểm tra chuyên đề thời gian tới.

"Cục Thuế xác định có trên 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỉ đồng/năm trở lên kê khai lỗ" - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long thông tin về việc quản lý thuế với doanh nghiệp doanh thu cao nhưng lãi mỏng hoặc thua lỗ tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 9-4.

Theo ông Long, qua thống kê số liệu khai thuế trên cả nước thời gian qua, cơ quan thuế cơ bản xác định được một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kê khai lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp.

Theo ông Long, việc doanh nghiệp kê khai kết quả hoạt động thua lỗ hoặc mức lãi rất thấp có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, qua thực tế quản lý, Cục Thuế phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động, tăng vốn đầu tư.

Xét dưới góc độ quản lý rủi ro thuế, ông Long cho rằng đây là dấu hiệu đặt ra nghi ngờ về tính trung thực của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và kế toán.

Trên cơ sở nhận diện vấn đề, Cục Thuế đã đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với nhóm doanh nghiệp này.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cảnh báo pháp lý. Trong đó, cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường tuyên truyền về việc kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định; đồng thời cảnh báo hậu quả pháp lý và chế tài xử lý đối với trường hợp kê khai không chính xác, không trung thực.

Thứ hai, tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế. Cụ thể, đẩy mạnh rà soát việc khai, nộp thuế của doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trường hợp phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh đầy đủ, kịp thời.

"Chúng tôi đã xây dựng và giao nhiệm vụ cho các Thuế tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc, triển khai các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm" - ông Long nói.

Đồng thời, Cục Thuế đã rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng, dịch vụ từ 1.000 tỉ đồng trở lên nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm để phân tích, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra chuyên đề.