Hơn 80% người Việt chưa mua bảo hiểm nhân thọ, vì sao? 07/08/2025 14:14

(PLO)- Hiện chỉ có 11,7% người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, dù thực tế nó đã trở thành “phao cứu sinh” về tài chính khi biến cố bất ngờ xảy ra.

Ngày 7-8, Báo Tuổi Trẻ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) phối hợp tổ chức Tọa đàm “Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm”.

Ngành bảo hiểm rút ngắn thời gian chi trả xuống còn vài phút

Nhận định về dư địa phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Theo Quyết định số 07/2023 về Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu lớn cho thị trường bảo hiểm là có 18% dân số sẽ tham gia mua bảo hiểm nhân thọ vào năm 2030.

Thế nhưng đến nay, tỉ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam mới chỉ có 11,7% dân số. Trong khi tại Philippines, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ là khoảng 38%, Malaysia đạt khoảng 50%, Singapore khoảng 80%, Mỹ khoảng 90%. Điều này cho thấy còn rất nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu Chính phủ đã giao cho ngành.

"Đáng nói, chúng ta cũng đang ở vào một thời điểm đặc biệt trong hành trình phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ. Đó là từ 1-7-2025, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiến hành tái cấu trúc sản phẩm để phù hợp với quy định mới", ông Dũng nói.

Dù mới chỉ 11,7% người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, nhưng nhiều câu chuyện thực tế đã cho thấy vai trò thiết thực của sản phẩm này trong việc bảo vệ tài chính gia đình. Ảnh: T.L

Đặc biệt, theo ông Dũng, để thực hiện các cam kết với khách hàng, thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã số hóa toàn bộ quy trình bồi thường. Từ việc nộp hồ sơ, xét duyệt đến chuyển khoản, tất cả đều có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Có nơi chỉ cần chưa tới 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ để hoàn tất chi trả. Một số công ty còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chỉ còn tính bằng phút.

"Chúng tôi tin rằng, với tất cả những nỗ lực đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, để ngày càng có thêm nhiều người dân được bảo vệ tài chính, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội”- ông Dũng nhấn mạnh.

Khi bảo hiểm nhân thọ trở thành chiếc phao lúc nguy nan

Đứng từ góc nhìn của người tham gia mua bảo hiểm nhân thọ, chị Trần Thị Thúy Phượng, một khách hàng tham gia bảo hiểm chia sẻ: Cuối tháng 3-2018, tôi quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ với một lý do đơn giản là được thanh toán bằng thẻ tín dụng tiện lợi, và quyền lợi chi trả phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, ông xã tôi lại băn khoăn về khả năng duy trì phí, nhưng tôi vẫn âm thầm đóng trước nửa năm phí đầu tiên.

Tháng 7-2018, trong lần khám sức khỏe định kỳ theo chế độ cơ quan, tôi bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp và phải trải qua ca phẫu thuật và điều trị bằng phóng xạ. Đầu năm 2019, tôi nhận khoản chi trả lên tới 785 triệu đồng từ hợp đồng bảo hiểm. Số tiền này giúp tôi yên tâm nghỉ làm để tập trung điều trị, hồi phục sức khỏe mà không lo tài chính hay ảnh hưởng đến thu nhập gia đình. Chồng tôi, người từng hoài nghi về bảo hiểm nhân thọ, giờ lại là người tích cực động viên các thành viên khác trong gia đình chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ.

“Chính ông xã tôi cũng thừa nhận, nếu tôi không quyết định mua bảo hiểm, thì lấy đâu ra khoản tiền lớn ấy để an tâm điều trị?”- chị Phượng nói thêm.

Trong vai trò của một bác sĩ, TS.BS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận định: Nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng đáng tiếc chỉ vì trì hoãn thăm khám hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo do lo ngại chi phí, đặc biệt là những người không có bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe bổ sung. Trong khi đó, việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với khi bệnh đã trở nặng. Việc thiếu bảo hiểm khiến không ít người e ngại tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp, qua đó bỏ lỡ ‘thời điểm vàng’ trong điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Tánh (Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Phú Yên) chia sẻ: Bảo hiểm nhân thọ không chỉ đơn thuần là sản phẩm tài chính, mà còn là điểm tựa vững chắc cho người thân trong gia đình, khi không may, người trụ cột gặp biến cố trong cuộc sống. Không ai trong chúng ta biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Nhưng nếu có thể chuẩn bị sẵn sàng từ hôm nay, thì ít nhất khi bất trắc ập tới, những người thân yêu của chúng ta sẽ không phải gánh chịu nỗi đau cùng gánh nặng một cách đơn độc.

Ông Tánh nhấn mạnh: "Bảo hiểm nhân thọ không phải dành cho người đã khuất. Bảo hiểm nhân thọ là món quà sau cuối dành cho những người ở lại để họ có điểm tựa vượt qua biến cố, để họ được tiếp tục sống với hy vọng, với sự an ủi và niềm tin rằng tình thương vẫn luôn hiện diện theo một cách khác trọn vẹn và đầy trách nhiệm”.