Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 20/10/2025 14:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24-10.

Thượng tướng Võ Minh Lương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: HĐ

Thủ tướng cũng ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-11.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương. Ảnh: MOD

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm và có hiệu lực từ ngày 17-10.

Như vậy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm các thượng tướng: Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quang Ngọc Nguyễn Trường Thắng và trung tướng Nguyễn Văn Gấu,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện tại là Đại tướng Phan Văn Giang. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Đại tướng Trịnh Văn Quyết; Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Nguyễn Tân Cương.