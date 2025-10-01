Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 01/10/2025 05:56

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30-9-2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê Bến Tre (cũ)- nay là tỉnh Vĩnh Long. Ông là cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Gắn bó với quân đội, ông Nguyễn Văn Gấu có nhiều năm công tác tại Quân khu 9, qua các cương vị như Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9.

Tháng 1-2022, ông Nguyễn Văn Gấu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tháng 6-2024, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Khi Bắc Ninh hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Với việc kiện toàn nhân sự này, Bộ Quốc phòng hiện nay có Bộ trưởng là Đại tướng Phan Văn Giang và các Thứ trưởng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng Tham mưu trưởng), Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu.

* Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.