Ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 30/09/2025 18:27

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo TTXVN, chiều 30-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên được Bộ Chính trị quan tâm kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Ông khẳng định việc điều động, phân công ông Trịnh Xuân Trường giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đối với ông Trường cũng như đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ và ủng hộ để ông Trịnh Xuân Trường hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị mới.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Thái Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đạt được kết quả toàn diện, quan trọng trên mọi lĩnh vực, nhất là từ khi tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập.

Bộ Chính trị đề nghị ông Trịnh Xuân Trường bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung ban hành và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, bố trí cán bộ sau Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Trịnh Xuân Trường cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cực tăng trưởng năng động của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trịnh Xuân Trường, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ông khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Ông Trịnh Xuân Trường, sinh năm 1977; quê ở Nam Định; trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; cao cấp lý luận chính trị.

Ngày 29-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.